"Летіло все, що можна": боєць ЗСУ розповів про своє бойове хрещення в Бахмуті (фото)

У запеклих боях за місто-фортецю військовослужбовець із позивним "Десант" пройшов перше випробування, де проявилися всі якості справжнього бійця — стійкість, рішучість і готовність до самопожертви.

Related video

Український військовослужбовець Денис із позивним "Десант" пройшов бойове хрещення в боях за Бахмут, де йому довелося пережити перші втрати в лавах своїх товаришів по службі. Саме там проявився сильний характер бійця, який не тільки допомагає переносити тяготи служби, а й рятувати життя. Про бойовий шлях українського захисника йдеться в матеріалі ДПСУ.

Денис отримав свій позивний завдяки ініціалам ВДВ у паспорті, а перші випробування на міцність пройшли в Бахмуті. Там він продемонстрував усі ті якості, які вирізняють справжнього бійця, — стійкість, рішучість і готовність до самопожертви. Згадуючи той момент, Денис розповів про першу втрату побратима на полі бою.

Український військовослужбовець із позивним "Десант" Фото: ДПСУ

"Ми затягнули його в підвал. Відстрілювалися й одночасно намагалися надати допомогу. Поранення було важке. Ми зробили все, що могли, але евакуації він, на жаль, не дочекався... Ми намагалися відвернути увагу супротивника, щоб дати медикам дістатися до пораненого, але ворог почав крити з мінометів. Щойно хлопці висувалися, в їхній бік летіло все, що можна. За цей час наш побратим помер від травм", — розповідає боєць.

Після Бахмута "Десант" вирушив у Кліщіївку, де отримав досвід спільної бойової роботи зі штурмовиками. За його словами, бійці не тільки воювали, а й тренувалися, відточуючи навички ведення бою в різних умовах.

Наразі "Десант" захищає позиції під Вовчанськом Фото: ДПСУ

Потім була ротація і навчання за кордоном — у Великій Британії та Німеччині. Цей досвід дозволив Денису повернутися на фронт ще більш підготовленим, і тепер він служить командиром відділення у складі бригади "Гарт", що діє під Вовчанськом.

Важливо

"Гармата творить дива": екіпаж танка PT-91 розповів про бойову міць польської машини (фото)

"Будь-які спроби руху противника ми одразу припиняємо вогнем на ураження. Тут інтенсивність боїв, звісно ж, менша, ніж була в Бахмуті, проте спроб змінити ситуацію на свою користь ворог не залишає", — розповів "Десант".

За його словами, бійці викладаються на повну, тож попри зусилля противника, його спроби просування залишаються безуспішними.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш розкритикував підхід до мобілізації, який передбачає спеціальні контракти для українців віком 18-24 років. За його словами такі громадяни зможуть підписувати контракт лише на рік, після чого матимуть можливість звільнитися. Тоді як ті, хто вже три роки перебуває на передовій, такої опції не мають.