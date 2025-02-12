Зброя 19 століття проти сучасних дронів: бійці ЗСУ знайшли місце кулемету "Максим" (фото)

Попри обмежену дальність стрільби в умілих руках кулемет-ветеран залишається небезпечним для ворога.

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На передовій, де щодня точиться боротьба за кожен метр української землі, бійці 21-ї окремої механізованої бригади використовують несподівану зброю проти сучасних російських дронів — легендарний кулемет "Максим", розроблений ще в XIX столітті. Історія українських захисників, які змогли збити "Шахед" із кулемета, що пережив дві світові війни, була опублікована 12 лютого на сторінці бригади.

Попри обмежену дальність стрільби у 800 метрів, кулемет, розроблений у далекому 1883 році, виявився ефективним засобом проти повітряних загроз. Військовослужбовці Володимир і Петро розповіли про один епізод, де кулемет-ветеран проявив себе з найкращого боку.

Кулемет "Максим" на озброєнні українських бійців Фото: Facebook

"Це була звичайна зміна, наше перше чергування на цій позиції. Коли почалася дронова атака, по тому шахеду стріляли з шести позицій, але в результаті виявилося, що саме ми його збили", — поділився солдат.

Цей випадок підтверджує: стара зброя в умілих руках залишається небезпечною для ворога. Однак бійці не приховують, що мріють про потужніші системи ППО.

Бійці Володимир і Петро розповідають про бойову роботу на передовій Фото: Facebook

"Хотілося б щось потужніше, ДШК або Канік, тоді могли б збивати більше цілей", — зізнається Петро.

Його товариш по службі Володимир з гіркотою розповів, що коли не вдається вразити ціль, то безпілотник несе загрозу жителям міста, і це усвідомлювати важко.

"...Цей дрон летить далі, якщо він все ж таки долітає до міста, ти розумієш, що він загрожує чиємусь життю, загрожує мирним людям, це найважче", — сказав боєць.

Раніше ми писали про українського військовослужбовця з позивним "Десант". Боєць пройшов бойове хрещення в Бахмуті, де проявилися всі якості справжнього воїна — стійкість, рішучість і готовність до самопожертви.