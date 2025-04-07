Краща за більшістю пунктів: у Міноборони РФ визнали перевагу M2 Bradley над БМП-3, — Defence Express

У РФ провели дослідницьке порівняння російської БМП-3 і трофейної американської M2 Bradley та визнали, що бронемашина США має перевагу за більшістю пунктів. Зокрема, за висновками дослідників, бойова машина піхоти M2 Bradley переважає БМП-3 у стійкості до куль і снарядів та захисті від мін.

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Про це пише Defence Express із посиланням на висновки 38-го науково-дослідного інституту бронетанкової техніки Міноборони РФ.

Оглядачі зазначають, що американська БМП M2 Bradley визнана на сьогодні однією з найкращих у світі. Російські дослідники порівняли зі своєю БМП-3 одну з трофейних M2 Bradley типу M2A2 ODS SA.

Російські дослідники порівняли американську БМП M2 Bradley із БМП-3 Фото: Defence Express

Оприлюднені висновки показують серйозну перевагу американської бронемашини у протиснарядній, протикульній стійкості та протимінному захисті. Оглядачі зазначають, що результати дослідження підтверджуються на полі бою, бо українські військові одностайно наголошують на високому рівні захищеності БМП M2 Bradley. За словами бійців, вона може витримувати постріл з протитанкового ракетного комплексу чи підрив однієї-двох протитанкових мін без втрат для екіпажу. Російська ж БМП-3 потребує додаткового захисту екранами, насамперед у фронтальній частині, а також "застосування захисної кабіни командира з броньованим склом" під час ведення спостереження.

Російська БМП-3 потребує модернізації для підвищення рівня захищеності Фото: overclockers.ru

Крім захисту, американська БМП має перевагу й у вогневій потужності у порівнянні 25-мм і 30-мм гармати. У M2 Bradley вдвічі кращі купчастість стрільби та бронепробиття. Водночас за висновками Міноборони РФ у БМП-3 є перевага завдяки "боєкомплекту до 100-мм гарматно-пусковій установці та 30-мм автоматичній гарматі 2А72", можливості стрільби зі 100-мм гармати з закритих вогневих позицій і можливості боротьби з живою силою противника завдяки двом курсовим кулеметам Калашникова танковим.

Американська БМП М2 Bradley вважається однією з кращих у світі Фото: Скрин відео

Російські дослідники дійшли висновку, що їхня БМП-3 потребує розробки та пострілу з бронебійно-підкаліберним оперенням і загалом 30-мм автоматичної гармати, щоб забезпечити "гарантоване ураження" Bradley. "Позичити" ці рішення пропонується з західних розробок автоматичних гармат.

Крім того, в російському звіті зазначається перевага M2 Bradley за експлуатаційно-технічними характеристиками: доступ у бойове відділення з десантного, ремонтопридатність тощо. Також росіяни визнали кращу ергономіку американської БМП: обсяг заброньованого простору, наявність апарелі, наявність вільного доступу між відділеннями.

Російська БМП-3, за словами дослідників з Міноборони РФ, у порівнянні з M2 Bradley має кращу "динамічність запасу ходу, прохідність і можливість подолання водних перепон уплав".

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