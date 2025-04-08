Подарок от Японии: в ВСУ показали работу инженерного самосвала PC-065B (фото, видео)

Инженерный самосвал Morooka PC-065B, переданный украинским военным Японией, заметили вблизи линии фронта. Груженая машина свободно проезжает по бездорожью.

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Видео работы техники показали в Telegram аналитики разведывательного сообщества In Factum.

На кадрах можно увидеть, как гусеничный инженерный самосвал Morooka с грузом и двумя членами экипажа свободно проезжает по бездорожью в лесистой местности.

Япония передала Украине 101 внедорожник Toyota HMV и инженерные машины Morooka PC-065B в июне 2024 года. Партия автомобилей прибыла в Польшу 5 июня, а затем ее передали Украине.

Количество инженерных самосвалов японская сторона не раскрыла. Данную технику в армии применяют для обустройства позиций, расчистки территорий и транспортировки грузов. Машина оснащена манипулятором для подъема грузов.

Toyota HMV — военный внедорожник, аналог американского HMMWV с 4,1-литровым турбодизельным двигателем мощностью примерно 155 л.с. Авто может перевезти до 1 тонны груза.

Напомним, в распоряжении ВСУ ранее замечали редкий образец британской техники — разведавтомобиль Ferret Mk1. Его применяли в боевых действиях при освобождении населенного пункта Надежда в Луганской области.

Российские исследователи сравнивали БМП-3 и трофейную M2 Bradley. Американская бронемашина признана лучшей по нескольким важным пунктам, включая устойчивость к пулям, снарядам и минам.