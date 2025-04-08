Подарунок від Японії: у ЗСУ показали роботу інженерного самоскида PC-065B (фото, відео)

Інженерний самоскид Morooka PC-065B, переданий українським військовим Японією, помітили поблизу лінії фронту. Навантажена машина вільно проїжджає бездоріжжям.

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На кадрах можна побачити, як гусеничний інженерний самоскид Morooka з вантажем і двома членами екіпажу вільно проїжджає бездоріжжям у лісистій місцевості.

Японія передала Україні 101 позашляховик Toyota HMV та інженерні машини Morooka PC-065B у червні 2024 року. Партія автомобілів прибула до Польщі 5 червня, а потім її передали Україні.

Кількість інженерних самоскидів японська сторона не розкрила. Цю техніку в армії застосовують для облаштування позицій, розчищення територій і транспортування вантажів. Машина оснащена маніпулятором для підйому вантажів.

Toyota HMV — військовий позашляховик, аналог американського HMMWV з 4,1-літровим турбодизельним двигуном потужністю приблизно 155 к.с. Авто може перевезти до 1 тонни вантажу.

Нагадаємо, у розпорядженні ЗСУ раніше помічали рідкісний зразок британської техніки — розвідавтомобіль Ferret Mk1. Його застосовували в бойових діях під час звільнення населеного пункту Надія в Луганській області.

Російські дослідники порівнювали БМП-3 і трофейну M2 Bradley. Американську бронемашину визнано найкращою за кількома важливими пунктами, включно зі стійкістю до куль, снарядів і мін.