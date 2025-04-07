В Україні помічено раритетний британський броньовик Ferret Mk1: як він потрапив до бійців (відео)
Цю бронемашину було розроблено в 40-х роках минулого століття. Стало відомо, що історична британська техніка бере участь у боях на сході України.
У розпорядженні Сил оборони України був помічений рідкісний зразок британської бронетехніки — розвідувальний бронеавтомобіль Ferret Mk1, який дедалі частіше фіксують на кадрах із передової. Нещодавні відеозаписи, опубліковані в соцмережах, підтвердили його участь у бойових діях, зокрема під час звільнення населеного пункту Надія в Луганській області.
Уперше машина була помічена в українській армії в серпні 2022 року. Тоді ж з'явилися перші докладні огляди, що вказують на її ймовірне надходження в рамках волонтерської допомоги. Відтоді Ferret Mk1 періодично з'являється в кадрах з українськими підрозділами. Зокрема, раніше цього року він був зафіксований у складі 3-ї штурмової бригади.
Окрему увагу привернула модифікація бронеавтомобіля зі встановленою туреллю і кулеметом MG3 — таке озброєння було зафіксоване на одному з екземплярів Ferret Mk1 минулого року.
Як зазначили оглядачі Defense Express, на сьогодні точна кількість цієї техніки в лавах Сил оборони невідома.
Ferret Mk1: броньовик епохи Другої світової
Ferret Mk1 — легкий розвідувальний бронеавтомобіль, розроблений у Великій Британії наприкінці 1940-х років. Він перебував на озброєнні британської армії з 1952 по 1991 рік і використовувався для ведення розвідки, охорони та зв'язку. Цей броньовик вирізняється компактними габаритами — довжина корпусу становить менше ніж 3,9 метра, а висота — менше ніж 1,5 метра (без урахування озброєння), що робить його одним із найменших у своєму класі.
Технічні характеристики Ferret Mk1:
- Тип: розвідувальний бронеавтомобіль
- Довжина: 3,83 м
- Ширина: 1,91 м
- Висота: 1,52 м (без озброєння)
- Маса: близько 3,7 т
- Екіпаж: 2 людини
- Двигун: 6-циліндровий Rolls-Royce B60 потужністю 129 к.с.
- Максимальна швидкість: до 93 км/год
- Запас ходу: близько 300 км
Раніше повідомлялося, що на тлі втрат в артилерійських системах у лавах російських збройних сил було помічено гаубицю М-30, яку серійно випускали в період із 1939 до 1955 року.