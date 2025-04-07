В Україні помічено раритетний британський броньовик Ferret Mk1: як він потрапив до бійців (відео)

Цю бронемашину було розроблено в 40-х роках минулого століття. Стало відомо, що історична британська техніка бере участь у боях на сході України.

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У розпорядженні Сил оборони України був помічений рідкісний зразок британської бронетехніки — розвідувальний бронеавтомобіль Ferret Mk1, який дедалі частіше фіксують на кадрах із передової. Нещодавні відеозаписи, опубліковані в соцмережах, підтвердили його участь у бойових діях, зокрема під час звільнення населеного пункту Надія в Луганській області.

Уперше машина була помічена в українській армії в серпні 2022 року. Тоді ж з'явилися перші докладні огляди, що вказують на її ймовірне надходження в рамках волонтерської допомоги. Відтоді Ferret Mk1 періодично з'являється в кадрах з українськими підрозділами. Зокрема, раніше цього року він був зафіксований у складі 3-ї штурмової бригади.

Окрему увагу привернула модифікація бронеавтомобіля зі встановленою туреллю і кулеметом MG3 — таке озброєння було зафіксоване на одному з екземплярів Ferret Mk1 минулого року.

Як зазначили оглядачі Defense Express, на сьогодні точна кількість цієї техніки в лавах Сил оборони невідома.

Ferret Mk1: броньовик епохи Другої світової

Ferret Mk1 — легкий розвідувальний бронеавтомобіль, розроблений у Великій Британії наприкінці 1940-х років. Він перебував на озброєнні британської армії з 1952 по 1991 рік і використовувався для ведення розвідки, охорони та зв'язку. Цей броньовик вирізняється компактними габаритами — довжина корпусу становить менше ніж 3,9 метра, а висота — менше ніж 1,5 метра (без урахування озброєння), що робить його одним із найменших у своєму класі.

Технічні характеристики Ferret Mk1:

Тип: розвідувальний бронеавтомобіль

Довжина: 3,83 м

Ширина: 1,91 м

Висота: 1,52 м (без озброєння)

Маса: близько 3,7 т

Екіпаж: 2 людини

Двигун: 6-циліндровий Rolls-Royce B60 потужністю 129 к.с.

Максимальна швидкість: до 93 км/год

Запас ходу: близько 300 км

Раніше повідомлялося, що на тлі втрат в артилерійських системах у лавах російських збройних сил було помічено гаубицю М-30, яку серійно випускали в період із 1939 до 1955 року.