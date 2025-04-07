В Украине замечен раритетный британский броневик Ferret Mk1: как он попал к бойцам (видео)

Данная бронемашина была разработана в 40-х годах прошлого века. Стало известно, что историческая британская техника участвует в боях на востоке Украины.

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В распоряжении Сил обороны Украины был замечен редкий образец британской бронетехники — разведывательный бронеавтомобиль Ferret Mk1, который все чаще фиксируется на кадрах с передовой. Недавние видеозаписи, опубликованные в соцсетях, подтвердили его участие в боевых действиях, в том числе при освобождении населенного пункта Надежда в Луганской области.

Впервые машина была замечена в украинской армии в августе 2022 года. Тогда же появились первые подробные обзоры, указывающие на ее вероятное поступление в рамках волонтерской помощи. С тех пор Ferret Mk1 периодически появляется в кадрах с украинскими подразделениями. В частности, ранее в этом году он был зафиксирован в составе 3-й штурмовой бригады.

Отдельное внимание привлекла модификация бронеавтомобиля с установленной турелью и пулеметом MG3 — такое вооружение было зафиксировано на одном из экземпляров Ferret Mk1 в прошлом году.

Как отметили обозреватели Defense Express, на сегодняшний день точное количество этой техники в рядах Сил обороны неизвестно.

Ferret Mk1: броневик эпохи Второй мировой

Ferret Mk1 — легкий разведывательный бронеавтомобиль, разработанный в Великобритании в конце 1940-х годов. Он находился на вооружении британской армии с 1952 по 1991 год и использовался для ведения разведки, охраны и связи. Этот броневик отличается компактными габаритами — длина корпуса составляет менее 3,9 метра, а высота — менее 1,5 метра (без учета вооружения), что делает его одним из самых небольших в своем классе.

Технические характеристики Ferret Mk1:

Тип: разведывательный бронеавтомобиль

Длина: 3,83 м

Ширина: 1,91 м

Высота: 1,52 м (без вооружения)

Масса: около 3,7 т

Экипаж: 2 человека

Двигатель: 6-цилиндровый Rolls-Royce B60 мощностью 129 л.с.

Максимальная скорость: до 93 км/ч

Запас хода: около 300 км

Ранее сообщалось, что на фоне потерь в артиллерийских системах в рядах российских вооруженных сил была замечена гаубица М-30, которая серийно выпускалась в период с 1939 по 1955 год.