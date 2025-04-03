Три "накати" бронемашин та 40 росіян: нові деталі атаки ЗС РФ на Андріївку, — DeepState

На Покровському напрямку відбувся наступ Російської Федерації із застосуванням трьох колон військової техніки. Росіяни атакували позиції біля села Андріївка та йшли хвилями, паузи між якими тривали півтори-дві години. Атаку ворога відбивали бійці 46 окремої аеромобільної бригади Збройних сил України та інші підрозділи.

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Про нові деталі бою під Андріївкою на Покровському напрямку аналітики проєкту DeepState розповіли в Telegram-каналі.

У дописі ідеться про бій, який почався о 4 год і завершився, орієнтовно, близько 10 год. Про нього повідомив Генштаб ЗСУ вдень 3 квітня, в цілому зазначивши, що ворог втратив 12 одиниць військової техніки та 25 штурмовиків. Аналітики розписали деталі трьох "накатів" в Андріївці, які довелось відбити українським військам.

Перша хвиля атаки ЗС РФ почалась о 4 год. Російська колона без стрілянини увірвалась у село Андріївку з наміром "проскочити" по центральній вулиці у наступний населений пункт — Олексіївку. Для атаки ворог використав 12 одиниць техніки та близько 25 піхотинців. Попереду їхали танки, за ними — БМП та КАМАЗ. Українці вдарили по колоні й противник втратив у перші ж хвилини шість машин — танк, КАМАЗ та чотири БМП. Після цього росіяни вирішили відступити й тоді втратили ще дві одиниці техніки, ідеться у дописі DeepState. Крім того, українці били по піхоті: триває "полювання", оскільки росіяни "розбрелись по кущах". Друга хвиля почалась близько 8:30. Техніка ЗС РФ спробувала обійти Андріївку з півночі, пояснили аналітики. Колона складалась з двох машин — бронетранспортера та бронемашини піхоти. Росіянам вдалось десантуватись і місцевістю розбіглось 10-12 осіб. Бійці ЗСУ спинили атаку: підірвали і БТР, і БМП, та знешкодили більшу частину піхоти. Третя хвиля — близько 10 год. ЗС РФ знов кинулись на центральну вулицю Андріївки, застосувавши три машини — один танк та дві БМП. Машини встигли прорватись до західної околиці села та висадили вісім солдатів. Втім, українці підірвали всю російську техніку та почали вистежувати російську піхоту. DeepState не повідомило, скількох ворожих солдатів знешкодили.

У дописі аналітиків підсумували основні втрати ЗС РФ. Згідно з даними DeepState, протягом шести годин штурму ворог кинув в атаку 17 одиниць військової техніки та близько 40 солдатів. Після трьох "накатів" росіяни позбулись 13 одиниць техніки. Кількість знешкоджених солдатів уточнюється

На карті DeepState бачимо, що від лінії бої в Андріївці до околиць Олексіївки близько 7 км, які ЗС РФ сподівались здолати на колоні бронемашин. Дата, коли відбувся бій, аналітики та Генштаб не уточнили.

Наступ РФ - Андріївка та Олексіївка на Покровському напрямку 3 квітня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, вдень 3 квітня аналітики DeepState розповіли про наступ РФ на двох відрізках фронту — під Покровськом (на Донбасі) та під Оріховим (поруч з Запоріжжям). Під Покровськом ішлося про просування росіян саме поруч з селом Андріївка. Порівняння лінії боїв 2 та 3 квітня показує, що ворог раніше проник до середини села і втримував центральну вулицю. Станом на сьогодні росіяни захопили половину населеного пункту та просунулись, орієнтовно, на 1,6 км.

Нагадуємо, 2 квітня глава комітету з нацбезпеки у Верховній Раді та аналітики Інституту вивчення війни прокоментували можливість наступу РФ на тисячокілометровому фронті в Україні.