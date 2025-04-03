Сили оборони розгромили потужну колону бронетехніки ЗС РФ у Донецькій області (відео)

У районі населеного пункту Андріївка Донецької області українські сили успішно відбили штурм російської армії, яка залучила два взводи особового складу за підтримки бронетехніки. Під час бойових дій противнику було завдано значної шкоди.

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Відео розгрому потужної колони бронетехніки ЗС РФ під Андріївкою опублікувала 3 квітня пресслужба Генштабу ЗСУ. Техніка росіян йшла дорогою, але потрапила під вкрай щільний вогонь української артилерії. У результаті окупанти зазнали важких втрат у бойових машинах і живій силі. Водночас російські військові не змогли покинути дорогу, фактично, опинившись позбавленими маневру.

За підтвердженими даними, внаслідок злагодженої роботи українських підрозділів знищено сім одиниць бронетехніки, а ще п'ять зазнали пошкоджень. Загальні втрати ворога становлять 12 одиниць техніки.

Крім того, підтверджено втрати серед російських військовослужбовців: 18 осіб знищено, семеро дістали поранення. У Генштабі продовжують підрахунок втрат противника.

Отже, бій під Андріївкою демонструє успішне застосування вогневих засобів і тактичну координацію Сил оборони України.

Нагадаємо, українські оператори безпілотних авіаційних комплексів успішно застосували ударні дрони Switchblade 600 для знищення російських систем ППО "Бук" і "Тор" у глибокому тилу. Під час операцій на Донецькому напрямку за два тижні було виявлено та уражено три зенітно-ракетні комплекси противника.

Також повідомлялося, що українські захисники знищили російський ударний дрон Shahed за допомогою великокаліберного кулемета M3P, встановленого на американському мобільному зенітному комплексі AN/TWQ-1 Avenger. Західні спостерігачі зазначили, що це перше знищення, яке було зафіксовано на відео.