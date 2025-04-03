Дрони Switchblade уразили в глибокому тилу російські системи "Бук" і "Тор" (відео)

Оператори роти Charlie 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів успішно застосували ударні дрони Switchblade 600 для знищення російських систем ППО "Бук" і "Тор" у глибокому тилу. Під час операцій на Донецькому напрямку за два тижні було виявлено та уражено три зенітно-ракетні комплекси противника.

Related video

Про це 2 квітня повідомила пресслужба підрозділу, опублікувавши відео ураження ворожої техніки.

Як повідомили військові, перед завдаванням удару українські розвідувальні безпілотники вели спостереження за позиціями російських військ. Після точного виявлення цілей по них було завдано ударів із застосуванням дронів Switchblade 600, оснащених системою захоплення й автоматичного донаведення на ціль. При цьому системи протиповітряної оборони ЗС РФ не змогли виявити та перехопити українські дрони.

"Загальна вартість ураженої техніки становить близько 50 млн $", — уточнила пресслужба.

Запуск цих баражувальних боєприпасів здійснюється за допомогою компактної трубчастої пускової установки, що дає змогу оперативно розгортати їх у бойових умовах.

Switchblade 600 здатний залишатися в повітрі до 40 хвилин, долаючи при цьому відстань до 40 км і здійснюючи баражування над ціллю. Його максимальна швидкість становить 185 км/год, а потужна бойова частина дає змогу уражати бронетехніку, включно з танками.

Основні характеристики:

Дальність польоту — до 80 км.

Час польоту — 40 хв.

Крейсерська швидкість польоту — 110 км/год.

Швидкість пікірування — 185 км/год.

Робоча висота — від 150 до 4500 м.

Нагадаємо, ще 2022 року США уклали контракт на суму 17,8 мільйона доларів на виробництво і постачання дронів Switchblade для України. А в жовтні 2024 року американська компанія AeroVironment підписала угоду з українським виробником про локалізацію складання Switchblade 600. Це дасть змогу прискорити постачання та адаптувати дрони під потреби українських сил.