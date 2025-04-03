Зенітники комплексу Avenger уперше збили російський "Шахед" вогнем із кулемета (відео)

Українські військові вперше знищили російський ударний дрон Shahed за допомогою великокаліберного кулемета M3P, встановленого на американському мобільному зенітному комплексі AN/TWQ-1 Avenger.

Related video

Відео з бойовою роботою підрозділів ППО опублікувало повітряне командування "Південь" ЗСУ.

"У ніч на 2 квітня 2025 року, воїни мобільних вогневих груп зенітної ракетної Одеської бригади влучним вогнем знищили 10 ворожих ударних БпЛА "Shahed" та безпілотників інших типів на південному напрямку", — ідеться в повідомленні пресслужби командування.

Частина кадрів демонструє вид через нічний канал оптичної станції AN/TWQ-1 Avenger, що підтверджує ефективність застосування комплексу в складних погодних умовах і в темний час доби.

Ураження дрона кулеметом M3P Browning калібру 12,7 мм стало першим зафіксованим випадком такого застосування AN/TWQ-1 Avenger, на що звернув увагу осінтер @Osinttechnical.

Цей кулемет є авіаційною модифікацією Browning M2 зі збільшеним темпом стрільби до 1200 пострілів на хвилину. Хоча основною зброєю комплексу залишаються вісім зенітних ракет FIM-92 Stinger, встановлених на шасі HMMWV, кулемет призначений для знищення цілей на близькій дистанції.

Технічні характеристики комплексу Avenger

Основне озброєння: 8 ракет FIM-92 Stinger

Дальність ураження ракетами: до 5,5 км

Висота ураження: до 3,8 км

Додаткове озброєння: кулемет M3P (12,7 мм)

Шасі: HMMWV

Оптична станція: нічний і тепловізійний канали

Нагадаємо, Україна отримала комплекси AN/TWQ-1 Avenger від США в межах військової допомоги, оголошеної наприкінці 2022 року. Вони активно застосовуються для захисту від російських дронів і крилатих ракет, а їхнє обслуговування і ремонт добре освоєні українськими військовими механіками.

Під час бойових дій проти російських окупантів ця вогнева система довела свою ефективність. Зокрема, система прикриває стратегічно важливі об'єкти від атак безпілотників.