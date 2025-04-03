Силы обороны разгромили мощную колонну бронетехники ВС РФ в Донецкой области (видео)

В районе населенного пункта Андреевка, Донецкой области, украинские силы успешно отбили штурм российской армии, которая задействовала два взвода личного состава при поддержке бронетехники. В ходе боевых действий противнику был нанесен значительный урон.

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Видео разгрома мощной колонны бронетехники ВС РФ под Андреевкой опубликовала 3 апреля пресс-служба Генштаба ВСУ. Техника россиян шла по дороге, но попала под крайне плотный огонь украинской артиллерии. В результате оккупанты понесли тяжелые потери в боевых машинах и живой силе. При этом российские военные не смогли покинуть дорогу, фактически, оказавшись лишенными маневра.

По подтвержденным данным, в результате слаженной работы украинских подразделений уничтожено семь единиц бронетехники, а еще пять получили повреждения. Общие потери врага составляют 12 единиц техники.

Кроме того, подтверждены потери среди российских военнослужащих: 18 человек уничтожено, семь получили ранения. В Генштабе продолжают подсчет потерь противника.

Таким образом бой под Андреевкой демонстрирует успешное применение огневых средств и тактическую координацию Сил обороны Украины.

Напомним, украинские операторы беспилотных авиационных комплексов успешно применили ударные дроны Switchblade 600 для уничтожения российских систем ПВО "Бук" и "Тор" в глубоком тылу. В ходе операций на Донецком направлении за две недели было обнаружено и поражено три зенитно-ракетных комплекса противника.

Также сообщалось, что украинские защитники уничтожили российский ударный дрон Shahed с помощью крупнокалиберного пулемета M3P, установленного на американском мобильном зенитном комплексе AN/TWQ-1 Avenger. Западные наблюдатели отметили, что это первое уничтожение, которое было зафиксировано на видо.