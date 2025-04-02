Масштабний наступ ЗС РФ: що кажуть в комітеті з нацбезпеки та аналітики ISW (відео)

Голова комітету Верховної Ради з національної безпеки та оборони Федір Веніславський не очікує наступу Російської Федерації й вважає погрози російської сторони "хотілками". При цьому аналітики Інституту вивчення війни повідомили про ділянку фронту, на якій росіяни зібрали значні сили для атаки.

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Можливість наступу РФ Веніславський прокоментував в ефірі "Новини. Live", написали на сторінці Telegram телеканалу.

Глава комітету з нацбезпеки відповів на питання, чи може РФ наступати на тисячокілометровому фронті протягом 6-9 місяців. На думку Веніславського, у противника немає достатньо сил для масштабного наступу, оскільки росіяни з 2022 року не показали ні стратегічного, ні "навіть оперативного результату". Зі слів нардепа, заяви про майбутній наступ, які можуть лунати з боку Кремля, спрямовані на українських партнерів, від яких хочуть отримати побільше поступок.

"[Це] їхні "хотілки" і плани, які вони намагаються вбити в голови європейським партнерам для того, щоб змусити піти на поступки, в тому числі в тих їхніх бажаннях, які вони постійно озвучують", — сказав Веніславський.

Наступ РФ — інформація ISW та РНБО

Аналітики Інституту вивчення війни 1 квітня опублікували звіт про поточну ситуацію на російсько-українській війні. Звіт створений на основі доповідей Генштабу ЗСУ, Міноборони РФ, публікацій мілблогерів та військкорів. У ньому вказано, що ЗС РФ готуються окупувати дві ключових точки в Україні — населені пункти Борова та Лиман. Таким чином російське командування хотіло б завершити повну окупацію Луганської області. Щоб досягнути мети, ЗС РФ на деяких відтинках зібрали значні сили: перевага становить 10 до 1, написав ISW. Також вказується, що російське командування використовує "добре навчених військовослужбовців-контрактників".

"Російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лиману в рамках взаємопідсилювальних зусиль зі створення умов для захоплення Борової та Лиману в найближчі місяці", — ідеться у звіті аналітиків.

Наступ РФ - ситуація біля Лиману та Борової 1 квітня Фото: DeepState

2 квітня з'явилась заява глави Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, яка суперечить заяві нардепа. Посадовець написав у Telegram-каналі, що росіяни підуть у наступ в травні 2025 року.

Наступ РФ - заява голови ЦПД РНДО Коваленка Фото: Скриншот

Зазначимо, 2 квітня офіцер 3 окремої штурмової бригади Володимир Фокін розповів, що ЗС РФ планують наступ вже у квітні 2025 року. З його слів на напрямку, який обороняє підрозділ, ворог зосередив 2-3 дивізії. Російське командування готує резерви на полігонах, і їх тренують у наступальних діях, сказав Фокін.

Тим часом 27 березня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність РФ до нової активізації на лінії фронту. Як повідомив глава держави, можливі атаки ворога в Сумській та Харківській областях.

Нагадуємо, 29 березня видання AP повідомило про наміри Кремля наступати на усьому тисячокілометровому фронті в Україні.