"У нас точно є інформація": росіяни готують великий наступ у квітні, — офіцер 3 ОШБр (відео)

Росія активно готує наступ уже у квітні. У тилових районах ворога на полігонах проходять навчання добре укомплектовані резерви.

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Про це повідомив командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін в ефірі "Новини.LIVE".

Третя окрема штурмова бригада ЗСУ робить усе можливе, аби підготуватися для більшого наступу ЗС РФ у своїй смузі відповідальності.

"Ми покращуємо інженерне облаштування наших позицій, готуємо проміжні позиції, відповідно, продовжуємо підготовку особового складу, наскільки це можливо, та інших розрахунків наших сил та засобів", — зазначив Фокін.

За словами військового, у нього немає інформації про підготовку інших бригад до наступу росіян.

"У нас точно є інформація, що РФ попередньо на квітень місяць готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз в тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно 2-3 дивізії. У них є резерви. Вони нормально укомплектовані особовим складом і вже більше місяця знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутній дій", — сказав командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр.

Раніше повідомлялося, що російська армія має десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман у Донецькій області та готується до подальшого масштабного наступу в цьому районі, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) 1 квітня.

ЗС РФ нещодавно просунулися на північний захід від Новолюбівки (на північний схід від Лиману) та, ймовірно, захопили це село. Також росіяни нещодавно реалізували підтверджене просування на південний схід від Нового (на захід від Новолюбівки).

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко 2 квітня написав, що ворог "готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні".

Нагадаємо, 28 березня видання Le Monde написало про те, що ЗС РФ досягли переваги у використанні дронів на оптоволокні.

Також Фокус писав про те, що Повітряні Сили ЗСУ успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар", що в районі Случовська Брянської області РФ, 27 березня 2025. З цього пункту неодноразово запускалися російські БПЛА.