"У нас точно есть информация": россияне готовят большое наступление в апреле, — офицер 3 ОШБр (видео)

Россия активно готовит наступление уже в апреле. В тыловых районах врага на полигонах проходят учения хорошо укомплектованные резервы.

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Об этом сообщил командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин в эфире "Новости.LIVE".

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ делает все возможное, чтобы подготовиться для большего наступления ВС РФ в своей полосе ответственности.

"Мы улучшаем инженерное обустройство наших позиций, готовим промежуточные позиции, соответственно, продолжаем подготовку личного состава, насколько это возможно, и других расчетов наших сил и средств", — отметил Фокин.

По словам военного, у него нет информации о подготовке других бригад к наступлению россиян.

"У нас точно есть информация, что РФ предварительно на апрель месяц готовит на самом деле наступление. Есть подразделения, которые находятся сейчас в тыловых районах. На нашем направлении это ориентировочно 2-3 дивизии. У них есть резервы. Они нормально укомплектованы личным составом и уже больше месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущий действиям", — сказал командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр.

Ранее сообщалось, что российская армия имеет десятикратное преимущество в живой силе вблизи города Лиман в Донецкой области и готовится к дальнейшему масштабному наступлению в этом районе, пишет американский Институт изучения войны (ISW) 1 апреля.

ВС РФ недавно продвинулись на северо-запад от Новолюбовки (на северо-восток от Лимана) и, вероятно, захватили это село. Также россияне недавно реализовали подтвержденное продвижение на юго-восток от Нового (на запад от Новолюбовки).

Тем временем руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко 2 апреля написал, что враг "готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае".

Напомним, 28 марта издание Le Monde написало о том, что ВС РФ достигли преимущества в использовании дронов на оптоволокне.

Также Фокус писал о том, что Воздушные Силы ВСУ успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", что в районе Случовска Брянской области РФ, 27 марта 2025 года. С этого пункта неоднократно запускались российские БПЛА.