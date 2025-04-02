Масштабное наступление ВС РФ: что говорят в комитете по нацбезопасности и аналитики ISW (видео)

Глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский не ожидает наступления Российской Федерации и считает угрозы российской стороны "хотелками". При этом аналитики Института изучения войны сообщили об участке фронта, на котором россияне собрали значительные силы для атаки.

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Возможность наступления РФ Вениславский прокомментировал в эфире "Новости. Live", написали на странице Telegram телеканала.

Глава комитета по нацбезопасности ответил на вопрос, может ли РФ наступать на тысячекилометровом фронте в течение 6-9 месяцев. По мнению Вениславского, у противника нет достаточно сил для масштабного наступления, поскольку россияне с 2022 года не показали ни стратегического, ни "даже оперативного результата". По словам нардепа, заявления о предстоящем наступлении, которые могут звучать со стороны Кремля, направлены на украинских партнеров, от которых хотят получить побольше уступок.

"[Это] их "хотелки" и планы, которые они пытаются вбить в головы европейским партнерам для того, чтобы заставить пойти на уступки, в том числе в тех их желаниях, которые они постоянно озвучивают", — сказал Вениславский.

Наступление РФ — информация ISW и СНБО

Аналитики Института изучения войны 1 апреля опубликовали отчет о текущей ситуации на российско-украинской войне. Отчет создан на основе докладов Генштаба ВСУ, Минобороны РФ, публикаций милблогеров и военкоров. В нем указано, что ВС РФ готовятся оккупировать две ключевые точки в Украине — населенные пункты Боровая и Лиман. Таким образом российское командование хотело бы завершить полную оккупацию Луганской области. Чтобы достичь цели, ВС РФ на некоторых отрезках собрали значительные силы: преимущество составляет 10 к 1, написал ISW. Также указывается, что российское командование использует "хорошо обученных военнослужащих-контрактников".

"Российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы", — говорится в отчете аналитиков.

Наступление РФ — ситуация возле Лимана и Боровой 1 апреля Фото: DeepState

2 апреля появилось заявление главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, которое противоречит заявлению нардепа. Чиновник написал в Telegram-канале, что россияне пойдут в наступление в мае 2025 года.

Наступление РФ — заявление главы ЦПД РНДО Коваленко Фото: Скриншот

Отметим, 2 апреля офицер 3 отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин рассказал, что ВС РФ планируют наступление уже в апреле 2025 года. По его словам на направлении, которое обороняет подразделение, враг сосредоточил 2-3 дивизии. Российское командование готовит резервы на полигонах, и их тренируют в наступательных действиях, сказал Фокин.

Тем временем 27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности РФ к новой активизации на линии фронта. Как сообщил глава государства, возможны атаки врага в Сумской и Харьковской областях.

Напоминаем, 29 марта издание AP сообщило о намерениях Кремля наступать на всем тысячекилометровом фронте в Украине.