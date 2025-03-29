Протяженностью до 1000 км: РФ готовится к новому масштабному наступлению на Украину, — СМИ

Российские войска готовятся к новому наступлению на Украину в течение "следующих недель", чтобы усилить давление на Киев и укрепить переговорную позицию Кремля перед переговорами о прекращении огня.

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Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на украинских правительственных и военных аналитиков.

Журналисты, ссылаясь на данные военных украинских командиров, отмечают, что с приближением весны, Кремль планирует "многостороннее наступление" через 1000-километровую линию фронта.

"Этот шаг может дать президенту России Владимиру Путину все основания для затягивания переговоров о прекращении боевых действий в пользу поиска новых территорий, заявили украинские чиновники, подтвердив неоднократные аргументы своей страны о том, что Россия не намерена участвовать в содержательном диалоге для прекращения войны", — говорится в материале АР.

Такое мнение также разделяют двое дипломатических чиновников G7 в Киеве, которые говорили со СМИ на условиях анонимности, ведь не были уполномочены проводить брифинг для прессы. В то же время украинские военные аналитики и командиры подразделений добавляют, что недавно РФ усилила атаки, чтобы "улучшить свои тактические позиции накануне ожидаемого большого наступления".

Некоторые командиры Сил обороны обеспокоены тем, что россияне могут перебросить на восток Украины свои войска, которые до недавнего времени участвовали в боях в Курской области.

"Это будет тяжело. Силы из Курска будут на подъеме после своих побед", — сказал один командир батальона в Донецкой области на условиях анонимности.

В то же время военный аналитик Алексей Гетьман говорит, что россияне готовят "наступательные действия на фронте, которые должны длиться от шести до девяти месяцев, практически весь 2025 год".

"Количество столкновений на линии фронта не уменьшается. Если они хотели остановить войну, то их действия точно об этом не свидетельствуют", — отмечает Гетьман.

Два украинских командира также говорят, что РФ усилила разведку, чтобы выявить и уничтожить огневые позиции, системы дронов и других средств, которые могут помешать наступлению в будущем.

"Все это может быть признаком того, что в ближайшее время готовится наступление", — сказал Гетьман.

Украинский военный с позывным "Итальянец" сообщил, что Россия ведет интенсивную разведку в районе его ответственности в районе Покровска. По его словам, радиоперехваты и данные разведки свидетельствуют о наращивании сил, бронетехники и запасов боеприпасов в районе города Селидово Покровского района, а радиоперехваты, где было слышно много новых позывных российских военных, свидетельствуют о прибытии новых сил.

В то же время информация о незначительном продвижении переговоров вызывают разочарование и беспокойство среди украинских военных.

"Никто в них не верит. Но все еще есть надежда, что конфликт пойдет в другое русло. Все ждут каких-то изменений в зоне боевых действий, потому что это нам сейчас не выгодно. Мы очень не хотим этого признавать", — заявил украинский военный с позывным "Итальянец".

Ранее сообщалось, что Россия планирует наступление на Запорожье. Майор ВСУ Валерий Прозапас заявил, что ключевая стратегическая цель России заключается в объединении оккупированного Крымского коридора с Приднестровьем.

Впоследствии стало известно, что РФ готовится наступать на ряд украинских областей. Военные эксперты оценивают потенциальные угрозы и объясняют, насколько реалистичны эти планы врага.