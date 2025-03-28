РФ нацелилась на Запорожье: реальна ли угроза наступления и при чем здесь Приднестровье

Россия может готовить новое наступление на нескольких направлениях, среди которых — Запорожская область. Враг стремится объединить оккупированный Крымский коридор с Приднестровьем. Военные эксперты оценивают потенциальные угрозы и объясняют, насколько реалистичны эти планы врага.

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Россия может готовить новое наступление на Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области. Об этом в комментарии"РБК-Украина" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

Он Тимочко считает, что скорее всего, Россия не будет перебрасывать войска из района Курщины, потому что там еще продолжаются бои.

"Если они ослабят там концентрацию войск, то это, скорее всего, приведет к новому прорыву в глубину их территорий. Тем более мы видим, что сейчас там неплохо начинает полыхать приграничье Белгородщины. Поэтому они точно не будут эти войска перемещать", — сказал Тимочко.

Позже, майор ВСУ Валерий Прозапас заявил, что РФ планирует наступление на Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу — ключевая стратегическая цель заключается в объединении оккупированного Крымского коридора с Приднестровьем.

"Россияне готовят плацдармы для наступления, в том числе и на Запорожье. Это надо четко осознавать. Запорожье для них — один из стратегических городов, хотя, конечно, не столь приоритетный, как Одесское направление. Потому что их главная стратегическая задача — это соединить оккупированный Крымский коридор именно с Приднестровьем, захватив Херсон, Николаев и Одессу.

Запорожье им для этого, конечно, нужно, ведь это форпост, захватив который, они смогут дальше продвигаться по югу, уже форсируя Днепр не там, где им удобно, в районе Херсона, а именно из Запорожья. Но это не значит, что им удастся реализовать свои планы", — считает Прозапас.

Наступление на Запорожскую область: реальна ли угроза?

По словам военного эксперта, экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, на сегодня можно сказать, что Российская Федерация пытается улучшить свое положение в Запорожской области, в направлении города Запорожье. Такие попытки есть, враг оказывает давление. Еще с мая прошлого года украинские военные с того направления фиксировали подозрительную активность. Но важно: эта активность наблюдалась не только в одном направлении, например, из оккупированного Мариуполя в Токмак, но и в разные стороны.

"Если говорить о последних событиях, то, например, битва за Великую Новоселку закончилась. Однако дальнейшее наступление врага пока не наблюдается. Президент Зеленский также отмечал, что там продолжаются определенные приготовления, но подтвердить реальную угрозу масштабного наступления сложно.

Если бы, например, на том направлении действительно сосредоточили 200 тысяч российских военных, об этом сообщали бы западные разведки. Однако таких данных нет ни у аналитиков, ни у западных медиа. Наоборот, каждый раз мы видим, что России становится все сложнее удерживать территории", — объясняет Фокусу Ступак.

Для понимания масштаба: еще в ноябре Россия захватывала примерно 700 квадратных километров украинской территории, тогда как в первой половине марта — только 30. Сейчас динамика явно не в пользу оккупантов, подчеркивает эксперт.

"Относительно разговоров о тысячах или даже сотнях тысяч россиян, которые якобы стоят в Крыму и готовятся к наступлению — я такой информации не имею и не могу это подтвердить. Но то, что попытки атак есть по всему фронту — это факт", — продолжает Ступак.

Крымский коридор с Приднестровьем: реален ли сценарий

По словам военного эксперта, Приднестровье всегда было в фокусе России. Однако стоит понимать одно: если Украина упадет, Молдова станет следующей жертвой. Это факт, на который указывают и молдавские аналитики.

Однако по состоянию на сейчас у России нет никаких реальных шансов прорваться в Приднестровье. Чтобы это сделать, им нужно: форсировать Днепр и захватить Херсон; пройти в направлении Одессы, захватить ее; дальше продвигаться к границе с Молдовой.

"Есть еще один вариант — высадка десанта в Одесской области. Именно такие планы у РФ были с начала войны. Однако за первые два года войны Украина смогла уничтожить около 28 российских кораблей. Сейчас у россиян осталось лишь несколько единиц большого десантного флота, и они не могут подойти к Одессе из-за минных полей, украинских дронов и береговой обороны. Поэтому если даже какой-то десант и высадится, он просто не будет иметь шанса вернуться обратно — это будет билет в один конец.

Поэтому по состоянию на сегодня у России нет возможностей для прорыва в Приднестровье", — резюмирует Ступак.

Напомним, на Покровском направлении российские оккупанты колонной техники с триколорами пытались штурмовать позиции Сил обороны в районе Андреевки. Украинские защитники отбили вражеский штурм и уничтожили все 12 единиц российской бронированной техники.

Также Фокус разбирал, почему РФ продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, когда сама настаивала на 30-дневном прекращении огня.