Вымышленное перемирие: как Россия манипулирует списками энергетических объектов и условиями соглашения с Украиной

Соглашение, которое должно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, оказалось лишь на бумаге. По версии России, "перемирие" началось 18 марта, но реальность оказалась другой. Опрошенные Фокусом эксперты считают, что слова без четких условий и документов не способны остановить войну — и Россия продолжает свои атаки. Как это стало возможным и какие последствия будут иметь нарушения соглашения?

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По версии Российской Федерации сейчас продолжается договоренность с Украиной о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. О том, что вражеские дроны и ракеты якобы не атаковали энергетические объекты в Украине после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным 18 марта, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в военных кругах.

"Выглядит пока все так, что россияне почти неделю не целились в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось. Посмотрим, как оно будет дальше, ведь пока это нигде и никак не прописано", — заявил неназванный собеседник.

Однако, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин 25 марта в соцсети X раскрыл рассказал, что с 18 марта ВС РФ продолжают бить по объектам украинской энергетики бомбами и ударными БПЛА. Уже было зафиксировано 8 подтвержденных попаданий. Кроме того, силы ПВО каждую ночь сбивают почти сотню дронов.

Фокус вместе с экспертами разбирался, почему соглашение о прекращении ударов по энергетике не продержалось и пары дней, и какие последствия будут для нарушителей договоренностей.

Удары по энергетическим объектам: почему соглашение лишь фикция

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, сразу отмечает, что соглашение о прекращении огня не было официально оформлено.

"Все эти заявления о мире и прекращении огня больше похожи на слова, а не на документированные договоренности. Договоренности должны быть четкими, со всеми условиями, датами, временем и точными географическими координатами для определения, что именно подпадает под запрет атак. В случае с энергетикой это должно быть уточнено, что именно имеется в виду — тепловые, атомные, гидроэлектростанции и другие объекты.

Без четкого соглашения любые разговоры о прекращении огня не имеют значения. Поэтому заявления о нарушении соглашения не имеют под собой основания, ведь соглашения не было", — говорит Фокусу Ступак.

Если предположить, что соглашение все же официально заключат и подпишут, эксперт видит два возможных дальнейших сценария.

Первый — Россия нарушит соглашение, говоря, что это было случайное попадание их снарядов, и все можно списать на украинское ПВО. Второй — Россия может действительно не атаковать энергетическую инфраструктуру, но это не значит, что не будут атаковать другие объекты. Поэтому мирное урегулирование будет зависеть не только от соблюдения соглашения, но и от того, прекратят ли Россия атаки вообще. И вот здесь возникает вопрос, как должны реагировать США на нарушение этого соглашения.

"Важно, готовы ли американцы признать эти нарушения. Это действительно сложный вопрос. Что касается санкций, я бы хотел видеть усиление помощи Украине. Или, например, чтобы Украина могла рекрутировать пилотов из других стран, которые имеют опыт управления F-16, например, из Южной Кореи, Пакистана, Израиля. Ранее американцы блокировали такую возможность, но представьте, если мы найдем 25 пилотов — пенсионеров, 40-45 лет, которые имеют опыт. Тогда мы могли бы обратиться к американцам и сказать: "Предоставьте столько самолетов, сколько у нас есть пилотов", — продолжает Ступак.

По его мнению, Россия будет тянуть время заключения соглашения и заключит его только тогда, когда поймет, что не может достичь победы на фронте. Эксперт предполагает, что это может произойти через месяц или полтора.

Имитация и затягивание процесса: почему РФ не спешит на сделки

Военный аналитик Дмитрий Снегирев также считает, что РФ намеренно затягивает переговорный процесс, а названная ими дата — 18 марта — это лишь признак, что именно они якобы диктуют правила переговорного процесса.

"То есть, они выбрали тактику затягивания по времени. Это имитация переговорного процесса, а не сам переговорный процесс. Постфактум, когда уже прозвучала американская версия итогов американо-российского разговора, Россия на следующий день говорит, что с 18 марта работает это перемирие. Почему? Потому что они оставляют за собой право в одностороннем порядке выхода из этого перемирия. И, причем, дату устанавливали они сами. Дата не была согласована ни американской, ни украинской стороной. После Министерство обороны России начало заявлять, что удары были нанесены по газохранилищам, нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам на территории России. Что якобы дает им право на ответ — атаковать наши энергетические объекты", — объясняет Фокусу аналитик.

По словам Снегирева РФ играет в долгую игру: сначала объявляет дату в 18 марта, потом обвиняет Украину в нанесении ударов по территории России, затем обвиняет в неподписании 30-дневного перемирия. То есть враг переносит акценты.

Также является важным моментом и то, что РФ ставит вопрос о прекращении огня в Черноморском бассейне, привязывая это к снятию санкций с банковского сектора России. Кремль заявил, что прекращение огня зависит от отмены санкций, в частности против "Россельхозбанка" и его подключения к глобальной системе банковских сообщений SWIFT.

"Они апеллируют к американской стороне, а штаб-квартира SWIFT находится в Брюсселе. Эта структура подчинена законодательству ЕС, и даже если Соединенные Штаты сильно захотят оказать политическое или военное давление, они не смогут этого сделать. Позиция Европы единодушна: уже прозвучали заявления, что санкции против банковского сектора России не будут сняты до конца войны.

Таким образом, снова создается дипломатический прессинг. Россия демонстрирует, что они предложили свои условия, и задают вопрос: почему Соединенные Штаты не согласились на их выполнение? Очевидно, что Соединенные Штаты не могут повлиять на снятие санкций, потому что это решение принимается коллегиально в рамках ЕС", — продолжает эксперт.

Объекты запрещенные для ударов: почему РФ подала другой список

Украина согласовала с США список энергетических объектов, по которым войска России должны прекратить обстрелы. Москва представила другой перечень объектов. И снова остается непонятным как в таком случае будет действовать США и на какой из списков опираться.

"Почему возникли разногласия в списках? Потому что в любой момент можно оставить за собой собственный список. Однако вопрос в том, что встречи были техническими, и именно в рамках технических встреч должны были быть согласованы позиции. Но россияне вышли со своим списком, которого якобы будут придерживаться, и дальше будут крутить тему, что именно Украина не хочет подписывать никакие соглашения. Таким образом, они повышают ставки по своим требованиям — снятие санкций, разблокирование портов и т.д.", — говорит Снегирев.

Основная цель этой тактики — заставить обе аудитории (украинскую и американскую) признать несоблюдение обязательств. И под этим шумом повысить требования, в частности, в отношении санкций и энергетической политики. Например, чтобы прекратить удары по энергосистемам, они будут требовать значительных уступок. Россия использует стратегию — "мы дали вам список, теперь выполняйте, иначе будем требовать больше".

"Вот для чего эта вся игра. И вот те удары по энергообъектам это то, что называется языком профессионалов, "белый шум" — отвлечение внимания на менее важные объекты, чтобы создать дополнительные информационные поводы и отвлечь внимание от основных целей. Вся эта ситуация служит для формирования определенного информационного фона, который поддерживает их требования и повышает давление на переговорах", — резюмирует аналитик.

Ранее Фокус рассказывал, почему пауза между прекращением огня и окончательным миром не должна быть больше 4 месяцев.

Также Фокус сообщал, что российская сторона отказалась обсуждать прекращение огня по объектам гражданской инфраструктуры на переговорах в Эр-Рияде.