Энергетическое перемирие в Украине: РФ показала другой список объектов, – Минэнерго

Перечень всех энергетических объектов в рамках частичного прекращения огня согласован со Штатами. Российская сторона показала другой список целей, в нем нет украинских нефте– и газодобывающих мощностей.

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Украина согласовала с США список энергетических объектов, по которым войска России должны прекратить обстрелы. Москва представила другой перечень объектов, заявило Министерство энергетики Украины в ответ на запрос издания "Европейская правда".

Перечень объектов энергетической инфраструктуры стороны показали в рамках частичного прекращения огня. Украинское министерство настаивает, что Вашингтон в курсе требований Киева по "энергетическому перемирию".

По словам чиновников, Украина передала и согласовала с американской стороной типологию объектов всей энергетической инфраструктуры в рамках договоренности об остановке взаимных ударов.

"Это касается электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения и производства энергетического оборудования", — рассказала пресс-служба Минэнерго.

Представленный список российской стороны не содержит украинские объекты нефте– и газодобычи, по которым в последнее время наносится больше всего ударов.

В России акцентировали внимание на том, что мораторий на удары действует с 18 марта. Запрет может быть отменен, если одна из воюющих сторон нарушит его условия.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин не торопится заключить соглашение о прекращении огня в Украине.

Стороны конфликта также добились прекращения обстрелов в Черном море. Однако Россия заявила, что оно начнет действовать только после снятия санкций с "Россельхозбанка" и других финструктур.