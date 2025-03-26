Енергетичне перемир'я в Україні: РФ показала інший список об'єктів, — Міненерго

Перелік усіх енергетичних об'єктів у рамках часткового припинення вогню узгоджено зі Штатами. Російська сторона показала інший список цілей, у ньому немає українських нафто- і газовидобувних потужностей.

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Україна погодила зі США список енергетичних об'єктів, по яких війська Росії мають припинити обстріли. Москва представила інший перелік об'єктів, заявило Міністерство енергетики України у відповідь на запит видання "Європейська правда".

Перелік об'єктів енергетичної інфраструктури сторони показали в рамках часткового припинення вогню. Українське міністерство наполягає, що Вашингтон у курсі вимог Києва щодо "енергетичного перемир'я".

За словами урядовців, Україна передала й погодила з американською стороною типологію об'єктів усієї енергетичної інфраструктури в рамках домовленості про зупинку взаємних ударів.

"Це стосується електроенергетичного, нафтогазового комплексів, атомної та вугільної промисловості, енергетичного машинобудування та виробництва енергетичного устаткування", — розповіла пресслужба Міненерго.

Представлений список російської сторони не містить українських об'єктів нафто- і газовидобутку, по яких останнім часом завдається найбільше ударів.

У Росії акцентували увагу на тому, що мораторій на удари діє з 18 березня. Заборону може бути скасовано, якщо одна зі сторін, що воюють, порушить її умови.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега Володимир Путін не поспішає укласти угоду про припинення вогню в Україні.

Сторони конфлікту також домоглися припинення обстрілів у Чорному морі. Однак Росія заявила, що воно почне діяти тільки після зняття санкцій з "Россельхозбанка" та інших фінструктур.