Мирные переговоры: РФ отказалась прекращать обстрелы школ и больниц в Украине, – Жовква

Переговоры в Эр-Рияде включали обсуждение прекращения огня по гражданской инфраструктуре. Россия не приняла идею и усилила обстрелы мирных украинских городов, заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Related video

Российская сторона отказалась обсуждать прекращение огня по объектам гражданской инфраструктуры на переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил в интервью агентству "Укринформ" заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Запрет по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре шел отдельным пунктом переговоров. Россия, по утверждению американской стороны, вообще отказалась говорить об этом, сказал он.

По словам Жовквы, Украина настаивала на том, чтобы все объекты гражданской инфраструктуры — школы, больницы, детские сады, жилая застройка не подвергались обстрелам. Однако в последнее время ВС РФ еще более интенсивно обстреливает украинские города и социальные объекты.

"Вы видели все случаи, произошедшие ли в эти дни после режима тишины в воздухе, который якобы соблюдает Россия. Удары по Кривому Рогу и Сумам доказывают, что россияне не планируют прекращать обстрелы, по крайней мере по мирным людям", — заявил Жовква.

Напомним, в США недавно раскрыли детали соглашения о прекращении огня в акватории Черного моря. Россия выдвинула ряд условий по санкциям, введенных Европейским Союзом.

Жовква ранее говорил, что Украине нужны европейские войска, готовые сражаться. Западные военные могли бы охранять границу Украины и Беларуси.