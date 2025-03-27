Мирні переговори: РФ відмовилася припиняти обстріли шкіл і лікарень в Україні, — Жовква

Переговори в Ер-Ріяді включали обговорення припинення вогню по цивільній інфраструктурі. Росія не прийняла ідею і посилила обстріли мирних українських міст, заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

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Російська сторона відмовилася обговорювати припинення вогню по об'єктах цивільної інфраструктури на переговорах в Ер-Ріяді. Про це заявив в інтерв'ю агентству "Укрінформ" заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

Заборона щодо нанесення ударів по цивільній інфраструктурі йшла окремим пунктом переговорів. Росія, за твердженням американської сторони, взагалі відмовилася говорити про це, сказав він.

За словами Жовкви, Україна наполягала на тому, щоб усі об'єкти цивільної інфраструктури — школи, лікарні, дитячі садочки, житлова забудова не зазнавали обстрілів. Однак останнім часом ЗС РФ ще більш інтенсивно обстрілює українські міста та соціальні об'єкти.

"Ви бачили всі випадки, що сталися цими днями після режиму тиші в повітрі, якого нібито дотримується Росія. Удари по Кривому Рогу і Сумам доводять, що росіяни не планують припиняти обстріли, принаймні по мирних людях", — заявив Жовква.

Нагадаємо, у США нещодавно розкрили деталі угоди про припинення вогню в акваторії Чорного моря. Росія висунула низку умов щодо санкцій, запроваджених Європейським Союзом.

Жовква раніше говорив, що Україні потрібні європейські війська, готові битися. Західні військові могли б охороняти кордон України та Білорусі.