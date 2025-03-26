Четыре месяца до мира: почему нельзя затягивать паузу в переговорах об окончании войны в Украине

Владимир Зеленский считает, что после прекращения огня Украина будет иметь лишь короткий промежуток времени для заключения мирного соглашения, поскольку Россия систематически нарушает договоренности. Фокус выяснил, станет ли эта "пауза" шансом на долговременный мир, или только новым этапом войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после прекращения огня будет лишь короткий период для достижения соглашения о завершении войны, поскольку Россия постоянно нарушает договоренности. В интервью журналу Time он подчеркнул, что этот период должен быть очень коротким — один, два, три месяца, и все. Зеленский также отметил, что длительный процесс без достижения соглашения может привести к дестабилизации ситуации в Украине.

"С 2014 года они постоянно нарушают мир. Вот как я это вижу. Они будут нарушать его постоянно. Именно поэтому окно возможностей очень короткое между моментом прекращения огня и моментом, когда мы достигнем соглашения о прекращении войны. Это должен быть очень короткий период. Один месяц, два, три, и все", — сказал президент.

Он отметил, что после прекращения огня важной станет поддержка морального состояния военных, поскольку в Украине насчитывается 800 тысяч вооруженных военных. Он также подчеркнул, что вопрос не ограничивается только финансовыми аспектами, поскольку без соглашения о завершении войны конфликт может перейти в замороженную фазу.

Между прекращением огня и мирными переговорами — 4 месяца

Как отметил президент Зеленский, затягивание паузы между прекращением огня и окончательным миром может привести к негативным последствиям для Украины. Однако, по мнению политолога Олега Постернака, на данный момент это лишь гипотетические рассуждения, поскольку на самом деле перемирие нельзя считать действующим только на основе заявлений. Для этого должно быть подписано соглашение или создана система контроля.

"Сейчас перемирие выглядит очень нестабильным и малоэффективным, поскольку, например, Россия объявила об энергетическом моратории с 18 марта, но Украина уже зафиксировала новые атаки на энергетические объекты. Это поднимает вопрос, насколько этот мораторий действует и кто за ним стоит. Поэтому, если мирное соглашение будут затягивать, с каждым месяцем будет увеличиваться риск срыва даже этого условного перемирия", — говорит Фокусу политолог.

Зеленский также подчеркнул, что Россия готова продолжать войну как военными, так и экономическими средствами. Она может использовать время для накопления ресурсов и атаковать украинские силы на разных направлениях. По прогнозам разведки, даже до конца этого года и Украина, и Россия могут продолжить боевые действия, напоминает Постернак.

"По поводу срока, который должен пройти между прекращением огня и окончательным миром, считаю, что оптимальный период — это максимум четыре. За это время должно быть достигнуто соглашение, возможно, по нейтралитету Украины, или заключено несколько уровней договоров, которые закрепят гарантии безопасности для страны", — считает Постернак.

По мнению политолога Владимира Фесенко, теоретические деструктивные последствия, которые могут быть при затягивании паузы между прекращением огня и окончательным миром — риски того, что Украина может попасть в ситуацию, где не будет ни войны, ни мира.

Это может привести к тому, что уже не будет мотивации продолжать сопротивление, как во время полноценной войны. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на обороноспособность и на концентрацию как на фронте, так и в тылу. Враг может воспользоваться этой ситуацией.

"Также есть конкретные процессы, которые могут усилить внутриполитическую борьбу, создавая риски для дестабилизации внутри страны. Как отмечают люди с фронта, сам факт ведения переговорного процесса и ожидания мира уже в определенной степени снижает мотивацию. Люди начинают думать: "Если идут переговоры о мире, война может закончиться завтра, почему рисковать?" Это уже влияет негативно, даже без паузы", — говорит Фокусу Фесенко.

Замораживание войны неизбежно: а что дальше?

По словам политолога замораживание конфликта является неизбежным. Независимо от того, что Украина подпишет, этот конфликт будет замороженным. Риски войны с Россией будут оставаться, даже если Киев подпишет мирное соглашение.

"Еще один момент, который я хочу подчеркнуть: есть вероятность подписания соглашения о прекращении огня. Это то, чего хочет Трамп, и это единственный возможный компромисс между нами и Россией. Если Трамп удастся дожать Путина, и тот согласится на полное прекращение огня, тогда есть шансы на перемирие. Однако это тоже будет очень трудно достичь, и идущие переговоры это подтверждают. А вот что касается мирного соглашения, я очень скептически отношусь к его вероятности. Переговоры о мирном соглашении были неизбежными, но достичь компромиссов будет чрезвычайно сложно", — продолжает Фесенко.

В частности, есть вопросы, по которым с Россией практически невозможно будет договориться. Первое и самое важное — статус оккупированных территорий. Россия уже требует, чтобы Украина отошла на границы, которые они аннексировали до прекращения огня. Это, конечно, недопустимо и Киев не может признать оккупированные территории частью России, и это четко заявлено президентом и министром иностранных дел. С Россией в этом вопросе договориться невозможно.

Другая большая проблема — это перспектива членства Украины в НАТО. Россия требует, чтобы Украина оставалась нейтральной.

"Это для нас красная линия. Если мы откажемся от перспективы вступления в НАТО, следующим шагом может быть требование отказа от членства в ЕС. Это будет означать потерю части нашего внешнеполитического суверенитета. Также есть вопросы, связанные с внесением изменений в Конституцию, что может стать поводом для внутренней дестабилизации", — говорит политолог.

Еще один вопрос — демилитаризация, которую Россия требует. Украина не может согласиться на одностороннее сокращение вооруженных сил. Однако может быть обсуждено взаимное сокращение вооруженных сил в зоне конфликта, и это можно будет зафиксировать в отдельном соглашении, считает Фесенко.

"Что касается мирного договора, я считаю, что он, вероятно, не будет подписан в полном объеме. Возможны лишь отдельные соглашения по конкретным вопросам. Это могут быть соглашения о прекращении огня, обмен пленными, решение гуманитарных вопросов. Однако я не верю, что будет подписан договор, который будет гарантировать нам полный и долгосрочный мир, поскольку с путинской Россией ни один договор не сработает", — говорит политолог.

Единственный фактор, который может сдерживать Россию от новой войны, — это обороноспособность Украины. Если Россия поймет, что не сможет выиграть новую войну, это может остановить ее агрессию. Для этого важно укрепить оборонный союз между Украиной и европейскими странами.

"Нам надо сохранять мощную армию, усиливать территориальную оборону и поддерживать полумилитаризованную экономику, чтобы быть готовыми дать отпор новой агрессии России в любой момент", — резюмирует Фесенко.

Напомним, 25 марта в Эр-Рияде завершился трехдневный переговорный марафон с участием делегаций Украины, США и России после которого стало известно о достигнутой договоренности относительно безопасного судоходства на Черном море, а также отказ от ударов по энергетическим объектам.