Энергетическое перемирие между Украиной и РФ: у Зеленского рассказали, выполняет ли Путин обещание

В СМИ сообщили, что после договоренности о прекращении ударов по энергообъектам таких атак действительно не наносили. Однако советник президента Дмитрий Литвин опроверг эту информацию.

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После переговоров президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным 19 марта вражеские дроны и ракеты действительно не атаковали энергетические объекты в Украине. Об этом со ссылкой на источник в военных кругах сообщили в "РБК-Украина".

"Выглядит пока все так, что россияне почти неделю не целились в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось. Посмотрим, как оно будет дальше, ведь пока это нигде и никак не прописано", — заявил неназванный собеседник.

Отмечается, что после согласия президента Владимира Зеленского на перемирие в обстрелах энергетики Украина также не наносила ответных ударов. Журналисты также не нашли публичных упоминаний от достоверных источников о поражении энергообъектов как в России, так и в Украине.

Однако продолжаются ночные атаки сотнями "Шахедов". По данным издания, на последней неделе дроны были нацелены на военные объекты, аэродромы, железную дорогу и ВПК.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин 25 марта в соцсети X раскрыл детали, как на самом деле РФ придерживается договоренностей.

"Москва — город, построенный на лжи, и это никого в Украине не удивляет", — подчеркнул он.

Политик напомнил, что Москва заявляла о прекращении огня по энергообъектам уже с 18 марта. Так враг поддерживал фальшивую историю о приказе Путина прекратить атаки, пытаясь оставаться последовательным в своей лжи и пропаганде.

Реальность, по словам, Литвина такова: с 18 марта ВС РФ продолжают бить по объектам украинской энергетики бомбами и ударными БПЛА. Уже было зафиксировано 8 подтвержденных попаданий. Кроме того, силы ПВО каждую ночь сбивают почти сотню дронов.

"И многие из них, скорее всего, имели целью другие энергетические объекты. Если бы не наши защитники, попаданий могло бы быть гораздо больше", — отметил советник.

Он отметил, что россияне врут даже тогда, когда правда очевидна. Все враждебные заявления на обещания нужно повторно проверять, и эта часть работы — на партнерах Украины. Литвин выразил благодарность всем, кто помогает.

В комментариях он уточнил, что в случае нарушения договоренностей со стороны РФ Украина отвечает на удары.

Дмитрий Литвин об ответе Украины Фото: Скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал предположение, что Россия сознательно затягивает мирные переговоры по Украине.

На портале президента РФ Владимира Путина опубликовали список энергетических объектов, по которым нельзя бить во время перемирия. Первыми враг указал нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные хранилища.