Бойцы ВСУ остановили штурм РФ из 12 единиц техники: стрелковый бой вели даже пилоты БПЛА (фото)

Этот штурм, по его мнению, показал, что россияне, даже накопив такое количество техники не могут ничего сделать, а Силы обороны способны их сдерживать, говорит военный ВСУ.

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На Покровском направлении российские оккупанты колонной техники с триколорами пытались штурмовать позиции Сил обороны в районе Андреевки. Украинские защитники отбили вражеский штурм и уничтожили все 12 единиц российской бронированной техники. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал боец ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, оккупанты впервые за долгое время устроили механизированный штурм с таким количеством техники.

"На Покровском направлении, в районе Андреевки было довольно горячо. П**дары накопили определенный ресурс по броне и колонной с флагами отправились на штурм в составе 12 единиц бронетехники", — проинформировал он.

По его словам, вражеский штурм отбивали бойцы "Птиц Мадьяра", которые просто "заклювали то все" и 35-й ОБрМП ВСУ. Этот штурм, по его мнению, показал, что россияне, даже накопив такое количество техники не могут ничего сделать, а Силы обороны способны их сдерживать.

Также "Алекс" впоследствии добавил, что также участие в отражении вражеского штурма принимали участие бойцы 72-ой ОМБр.

"К пилотам в том бою залетел танк, казаки не растерялись и один боец из экипажа тот танк из мухи у*бал. Далее пилоты с минометчиками еще и приняли стрелковый бой и забаранили 3 п**ара из спешенного экипажа танкистов, параллельно работая сбросами", — пересказал "Алекс" слова одного из бойцов.

Напомним, что ВСУ провели рискованную операцию в Торецке и уничтожили пехоту РФ, которая накопилась для штурма.