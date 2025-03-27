ВСУ провели рискованную операцию в Торецке и уничтожили пехоту РФ, которая скопилась для штурма (видео)

Бойцы батальона получили данные от разведчиков о том, что противник накопил силы в одном из домов в Торецке и решили действовать на опережение.

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В Донецкой области Силы обороны ликвидировали российских оккупантов, которые пробрались на окраины Торецка и начали накапливаться для дальнейших штурмов. Об этом сообщили в телеграмм-канале 4 батальона охраны 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

Отмечается, что бойцы батальона получили данные от разведчиков о том, что противник накопил силы в одном из домов и планирует проводить штурмовые действия.

"Казаки 4 батальона сработали на опережение и не дали захватчику воплотить свой замысел. Среди белого дня наши воины заминировали противотанковыми минами многоэтажный дом. В это время их прикрывал пулеметчик из бронированного автомобиля", — говорится в сообщении.

Бойцы забросили взрывчатку в многоэтажку и отступили. Затем ее взорвали, а российские оккупанты остались под руинами торецкой многоэтажки.

Напомним, что 27 марта сообщалось, что разведчики ВСУ зашли в тыл к оккупантам и ликвидировали российского майора.

Также сообщалось, что в Донецкой области ВС РФ из-за потепления на улице вернулись к тактике самокатных штурмов. Скутер райдеров-штурмовиков заметили в районе Успеновки.