РФ націлилась на Запоріжжя: чи реальна загроза наступу та до чого тут Придністров'я

Росія може готувати новий наступ на кількох напрямках, серед яких — Запорізька область. Ворог прагне об'єднати окупований Кримський коридор з Придністров'ям. Військові експерти оцінюють потенційні загрози та пояснюють, наскільки реалістичними є ці плани ворога.

Related video

Росія може готувати новий наступ на Харківську, Сумську та Запорізьку області. Про це в коментарі "РБК-Україна" сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко.

Він Тимочко вважає, що швидше за все, Росія не перекидатиме війська з району Курщини, бо там ще тривають бої.

"Якщо вони послаблять там концентрацію військ, то це, швидше за все, призведе до нового прориву у глибину їхніх територій. Тим паче ми бачимо, що зараз там непогано починає палахкотіти прикордоння Бєлгородщини. Тому вони точно не будуть ці війська переміщати", — сказав Тимочко.

Пізніше, майор ЗСУ Валерій Прозапас заявив, що РФ планує наступ на Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу — ключова стратегічна мета полягає в об'єднанні окупованого Кримського коридору з Придністров'ям.

"Росіяни готують плацдарми для наступу, в тому числі й на Запоріжжя. Це треба чітко усвідомлювати. Запоріжжя для них — одне зі стратегічних міст, хоча, звісно, не настільки пріоритетне, як Одеський напрямок. Тому що їхнє головне стратегічне завдання — це поєднати окупований Кримський коридор саме з Придністров'ям, захопивши Херсон, Миколаїв і Одесу.

Запоріжжя їм для цього, звичайно, потрібно, адже це форпост, захопивши який, вони зможуть далі просуватися півднем, уже форсуючи Дніпро не там, де їм зручно, в районі Херсона, а саме з Запоріжжя. Але це не означає, що їм вдасться реалізувати свої плани", — вважає Прозапас.

Наступ на Запорізьку область: чи реальна загроза?

За словами військового експерта, ексспівробітника СБУ Івана Ступака, станом на сьогодні можна сказати, що Російська Федерація намагається покращити своє становище в Запорізькій області, у напрямку міста Запоріжжя. Такі спроби є, ворог чинить тиск. Ще з травня минулого року українські військові з того напрямку фіксували підозрілу активність. Але важливо: ця активність спостерігалася не лише в одному напрямку, наприклад, з окупованого Маріуполя до Токмака, а й у різні боки.

"Якщо говорити про останні події, то, наприклад, битва за Велику Новосілку закінчилася. Однак подальший наступ ворога наразі не спостерігається. Президент Зеленський також зазначав, що там тривають певні приготування, але підтвердити реальну загрозу масштабного наступу складно.

Якби, наприклад, на тому напрямку справді зосередили 200 тисяч російських військових, про це повідомляли б західні розвідки. Проте таких даних немає ні в аналітиків, ні в західних медіа. Навпаки, щоразу ми бачимо, що Росії стає все складніше утримувати території", — пояснює Фокусу Ступак.

Для розуміння масштабу: ще в листопаді Росія захоплювала приблизно 700 квадратних кілометрів української території, тоді як у першій половині березня – лише 30. Наразі динаміка явно не на користь окупантів, підкреслює експерт.

"Щодо розмов про тисячі чи навіть сотні тисяч росіян, які нібито стоять у Криму й готуються до наступу – я такої інформації не маю і не можу це підтвердити. Але те, що спроби атак є по всьому фронту – це факт", — продовжує Ступак.

Кримський коридор з Придністров'ям: чи реальний сценарій

За словами військового експерта, Придністров'я завжди було у фокусі Росії. Однак варто розуміти одне: якщо Україна впаде, Молдова стане наступною жертвою. Це факт, на який вказують і молдовські аналітики.

Проте станом на зараз у Росії немає жодних реальних шансів прорватися до Придністров'я. Щоб це зробити, їм потрібно: форсувати Дніпро та захопити Херсон; пройти в напрямку Одеси, захопити її; далі просуватися до кордону з Молдовою.

"Є ще один варіант – висадка десанту в Одеській області. Саме такі плани у РФ були з початку війни. Проте за перші два роки війни Україна змогла знищити близько 28 російських кораблів. Наразі в росіян залишилося лише кілька одиниць великого десантного флоту, і вони не можуть підійти до Одеси через мінні поля, українські дрони та берегову оборону. Тож якщо навіть якийсь десант і висадиться, він просто не матиме шансу повернутися назад – це буде квиток в один кінець.

Тому станом на сьогодні у Росії немає можливостей для прориву до Придністров'я", — резюмує Ступак.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські окупанти колоною техніки з триколорами намагалися штурмувати позиції Сил оборони в районі Андріївки. Українські захисники відбили ворожий штурм і знищили всі 12 одиниць російської броньованої техніки.

Також Фокус розбирав, чому РФ продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, коли сама наполягала на 30-денному припиненню вогню.