"Должны готовиться к худшему": Россия планирует наступление на Запорожье, — майор ВСУ

Майор ВСУ Валерий Прозапас заявил, что ключевая стратегическая цель России заключается в объединении оккупированного Крымского коридора с Приднестровьем.

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Россияне готовят плацдармы для наступления, включая и направление на Запорожье. Он подчеркнул, что это важно четко понимать, ведь хотя Запорожье является стратегически важным городом, оно не является таким приоритетным, как одесское направление. Об этом 27 марта Валерий Прозапас, майор ВСУ 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

Он добавил, что главной стратегической целью России является соединение оккупированного Крымского коридора с Приднестровьем через захват Херсона, Николаева и Одессы. Хотя для этого России нужно Запорожье как важный форпост, захват которого позволит им продвигаться южнее, форсируя Днепр уже в районе Запорожья, а не только в Херсоне, это не означает, что им удастся реализовать свои планы.

Майор ВСУ отметил, что нужно готовиться к худшему варианту, а не надеяться на чудо. В таком случае россияне, даже если и будут иметь такие планы, не смогут их осуществить.

"При всем том, что ситуация непростая, но посмотрите на их движение за прошлый год. Оно дается им с большим трудом. Несмотря на их преимущество в некоторых наступательных аспектах, оно не является безграничным", — сказал майор ВСУ.

Также Прозапас отметил, что россияне не смогут держать такую интенсивность, которую они демонстрировали в прошлом году.

Майор ВСУ сказал, что враг вынужден осуществлять перегруппировку, укреплять логистику и мобилизовать резервы, что требует огромных затрат. И несмотря на военное напряжение, в России не объявляют мобилизацию по двум причинам.

"Первая — это политическая, поскольку я не думаю, что россияне, при всей их ненависти к Украине и любви к Путину, охотно побегут в армию. Вторая причина — экономическая, потому что большое количество армии, тем более наступательной на чужой территории, — это очень дорого. Поэтому санкции должны работать", — думает Прозапас.

Майор ВСУ подытожил, что ситуация действительно сложная, и важно понимать, что россияне намерены не только атаковать Запорожье.

"Мы должны готовиться к худшему, тогда не будем разочарованы", — резюмировал Прозапас.

Стоит напомнить, что потери РФ в войне против Украины приближаются к шестизначной цифре. Несмотря на то, что большинство потерь — это раненые, количество погибших также является значительным.

Также Фокус писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский 26 марта сообщил, что лидер Кремля Владимир Путин готовится к наступлению на Сумскую и Харьковскую области. Эта операция планировалась еще 8 месяцев назад.