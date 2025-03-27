Первый миллион: потери РФ в войне против Украины приближаются к шестизначной цифре

Полагаясь на угнетенные этнические меньшинства, находящиеся вдали от центров власти в Москве и Санкт-Петербурге, Кремль подавляет в зародыше общественное возмущение против своей "специальной военной операции" в Украине.

Related video

Война в Украине стала для России самым смертоносным конфликтом с момента окончания Второй мировой войны. Пока переговоры о 30-дневном прекращении огня затягиваются, угроза миллиона потерь становится все более реальной для российских военных. Об этом пишет в своей статье, которую перевел Фокус, журналист Ставрос Атламазоглу.

Хотя большинство потерь составляют раненые, число погибших тоже велико. В ходе конфликта уже погибло больше российских военнослужащих, чем участвовало во вторжении в Украину 24 февраля 2022 года; вторжении, которое положило начало крупнейшему и самому смертоносному вооруженному конфликту в Европе с 1945 года.

Приближаясь к миллиону потерь

"Российские вооруженные силы, вероятно, понесли около 900 тысяч потерь (убитыми и ранеными) с момента вторжения в Украину в 2022 году", — предполагает Министерство обороны Великобритании в своей последней разведывательной оценке войны в Украине.

Если говорить о российских потерях, то, по оценкам британского министерства обороны, погибло от 200 до 250 тысяч российских солдат, наемников и пророссийских повстанцев, а около 700 тысяч получили ранения. Эти потери являются самыми значительными для России со времен Второй мировой войны.

"Президент России Путин и российское военное руководство ставят цели вооруженного конфликта выше жизней российских солдат", — добавили в британском министерстве обороны.

Российские военные придерживаются в Украине стратегии натиска, используя преимущества своей большей численности и пренебрежения потерями, чтобы захватить как можно больше территории. Однако цена этих попыток оказалась довольно высокой — как для России, так и для Украины.

"Они наверняка готовы мириться со стабильно высоким уровнем потерь, лишь бы это не отразилось негативно на поддержке войны со стороны общества и элит, а эти потери можно было бы восполнить", — утверждает Министерство обороны Великобритании.

Разбитая военная техника ВС РФ в Буче Фото: Getty Images

В феврале число российских потерь снизилось, составив в среднем 1255 человек в день. Это самый низкий среднесуточный показатель с августа. В целом российские войска потеряли в феврале около 35 140 человек, что примерно на 13 тысяч меньше, чем в январе.

Однако российские войска продолжают терять более тысячи человек убитыми и ранеными каждый день. А в 2025 году Кремль потерял в боях уже более ста тысяч человек.

Этнические меньшинства России несут непропорционально большие потери

Проанализировав, кто же приносит себя в жертву с российской стороны, приходишь к неприятному выводу. Кремль продолжает полагаться на этнические меньшинства и наемников, включая заключенных, которых отправляют на фронт, обещая им свободу.

"Путин и российское руководство… значительно меньше ценят жизни российских граждан из числа этнических меньшинств, проживающих в бедных регионах, и поэтому российские усилия по вербовке непропорционально сосредоточены на этих регионах", — заявило британское министерство обороны.

Полагаясь на угнетенные этнические меньшинства, находящиеся вдали от центров власти в Москве и Санкт-Петербурге, Кремль подавляет в зародыше общественное возмущение против своей "специальной военной операции" в Украине. А пока на периферии не слышно серьезных возражений против войны, Кремль может продолжать свою войну на истощение.

"Русские славяне из таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, составляют непропорционально меньшее количество военнослужащих, чем их бедные соотечественники из числа этнических меньшинств", — заключает Министерство обороны Великобритании.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.