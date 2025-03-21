"В день – 1200 раненых": морпехи из 810-й бригады ВС РФ назвали число потерь под Курском (видео)

Оккупанты пожаловались на умелое применение ВСУ ударных дронов. Стрелковые бои в Курской области, по их словам, практически не ведутся, артиллерия ВС РФ не может ничего противопоставить налетам БПЛА.

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Морские пехотинцы из 810-й бригады армии России раскрыли правду о потерях в своих подразделениях во время боев в Курской области. Во время беседы с блогером Эдгаром Миротворцем в чат-рулетке оккупанты сказали, что бригада теряет 1200 бойцов ранеными в день и около 60 убитыми.

Морпехи приняли блогера из Украины за своего

В начале разговора морпехи, участвовавшие в боях в Курской области, приняли блогера из Украины за своего и рассказали, что находятся сейчас в Крыму.

"Там все плохо, сейчас получше стало. Суджу взяли… Где-то 1200 человек в день "трехсотых" (раненых — ред.) уезжает. Стрелковых боев там нет, в основном дроны. А "200-х" около 5% от этой численности", — рассказали россияне.

В основном ВСУ применяют ударные дроны в Курской области, а не артиллерию. Именно это и обеспечивает большой уровень потерь в оккупационных подразделениях.

РФ потеряла около 50 десантников за неделю боев в Курской области

Украинский проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу жить" ранее отмечал, что 137-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й дивизии ВДВ ВС РФ из Рязани потерял почти 50 военных за неделю боев с 1 по 7 марта под Курском.

За указанный период 47 десантников погибли, а 21 получил ранение в районе населенных пунктов Лебедевка, Любимовка и Толстый Луг. Данных о пропавших без вести не приводятся.

"По сути, полк, насчитывавший до российского вторжения в Украину 1,5 тысяч человек личного состава, за неделю боев потерял неполную роту солдат", — прокомментировал проект результаты боев.

Напомним, в ночь на 21 марта на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области произошел подрыв. РосСМИ выяснили, что с помощью заложенного динамита было повреждено 30 метров трубы.

Российский военкор Юрий Котенок недавно рассказал о последствиях спецоперации "Труба" в районе Суджи. По его версии, Силы обороны Украины нанесли удары по трубе и в результате погибло много военных РФ.