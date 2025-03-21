"В день — 1200 поранених": морпіхи з 810-ї бригади ЗС РФ назвали кількість втрат під Курськом (відео)

Окупанти поскаржилися на вміле застосування ЗСУ ударних дронів. Стрілецькі бої в Курській області, за їхніми словами, практично не ведуться, артилерія ЗС РФ не може нічого протиставити нальотам БПЛА.

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Морські піхотинці з 810-ї бригади армії Росії розкрили правду про втрати у своїх підрозділах під час боїв у Курській області. Під час бесіди з блогером Едгаром Миротворцем у чат-рулетці окупанти сказали, що бригада втрачає 1200 бійців пораненими на день і близько 60 убитими.

Морпіхи прийняли блогера з України за свого

На початку розмови морпіхи, які брали участь у боях у Курській області, прийняли блогера з України за свого і розповіли, що перебувають зараз у Криму.

"Там усе погано, зараз трохи краще стало. Суджу взяли... Десь 1200 осіб на день "трьохсотих" (поранених — ред.) виїжджає. Стрілецьких боїв там немає, в основному дрони. А "200-х" близько 5% від цієї чисельності", — розповіли росіяни.

Здебільшого ЗСУ застосовують ударні дрони в Курській області, а не артилерію. Саме це і забезпечує великий рівень втрат в окупаційних підрозділах.

РФ втратила близько 50 десантників за тиждень боїв у Курській області

Український проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жити" раніше зазначав, що 137-й гвардійський парашутно-десантний полк 106-ї дивізії ПДВ ЗС РФ із Рязані втратив майже 50 військових за тиждень боїв із 1 до 7 березня під Курськом.

За вказаний період 47 десантників загинули, а 21 дістав поранення в районі населених пунктів Лебедівка, Любимівка і Товстий Луг. Даних про зниклих безвісти не наводять.

"По суті, полк, який налічував до російського вторгнення в Україну 1,5 тисячі осіб особового складу, за тиждень боїв втратив неповну роту солдатів", — прокоментував проєкт результати боїв.

Нагадаємо, в ніч на 21 березня на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області стався підрив. РосЗМІ з'ясували, що за допомогою закладеного динаміту було пошкоджено 30 метрів труби.

Російський військкор Юрій Котенок нещодавно розповів про наслідки спецоперації "Труба" в районі Суджі. За його версією, Сили оборони України завдали ударів по трубі, в результаті загинуло багато військових РФ.