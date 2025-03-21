Взорвали 30 метров трубы: росСМИ озвучили первые версии взрывов на газопроводе в Судже

По мнению росСМИ, на газопроводе под Суджей горят остатки газа, которые сохранились после остановки транзита в Европу. При этом россияне уверяют, что все быстро отремонтируют.

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Газоизмерительная станция "Суджа", которая находится на территории Курской области, подконтрольной Украине, взлетела в воздух якобы из-за умышленного подрыва динамитом. В результате подрыва повреждены 30 метров трубы. При этом не пострадал газ, который Россия транспортирует в Европу, поскольку его там нет с декабря 2024 года. О возможных версиях инцидентов, которые произошли в ночь на 22 марта, рассказало росСМИ Mash в Telegram-канале.

Согласно версии, озвученной россиянами, повреждены две из четырех труб, которые проходят через ГИС "Суджа". Сначала вечером 21 марта подорвалась ветка "Уренгой-Помары-Ужгород", позже, уже 22 марта — ветка "Прогресс". В сообщении росСМИ указано, что уцелели две трубы, которые направляются в Киев: информация требует уточнения. По мнению авторов сообщения, повреждения "быстро отремонтируют".

Кроме того, медиа Mash объяснило, что в газопроводе не было газа, который РФ продает некоторым странам Европы. Транспортировка голубого топлива прекратилась по состоянию на 1 января 2025 года. Горящий факел, который видели в Курске и Белгороде, — это, вероятно, остатки газа, сохранившийся на момент закрытия задвижек, написали журналисты.

Также авторы российского канала признали, что местность находится под контролем ВСУ. OSINT-аналитики назвали возможные координаты факела, который загорелся на ГИС "Суджа" — 51.178389, 35.139639. До прекращения транзита по трубам, диаметром 1,4 м, в Европу шло 37-42 млн куб. м газа в сутки, написали на портале "Европейская правда".

Взрыв на ГИС "Суджа" — координаты удара 21-22 марта Фото: DeepState

Взрыв на ГИС "Суджа" — детали

Отметим, поздно вечером 21 марта и ночью 22 марта жители Курской области РФ сообщили о взрыве в районе газоизмерительной станции "Суджа", расположенной в полукилометре до украинской границы. Кадры с места событий показали зарево, которое видели за 100 км в Курске и Белгороде. В первые минуты инцидента россияне не комментировали ситуацию. Позже Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором говорилось об атаке ВС РФ по российскому газопроводу. Украинское командование отметило, что удар могли нанести с помощью артиллерии. Также отмечается, что так сделали намеренно, чтобы обвинить Украину.

Около 12 час. 21 марта появилась официальная версия Кремля, которую озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник заявил, что удар по ГИС "Суджа" — это "провокация Киева". Также Песков заверил, что Владимир Путин подписал указ, который якобы запрещает удары по украинской энергетике, а ВСУ якобы нарушили "договоренности".

Напоминаем, Фокус собрал мнения экспертов относительно инцидентов на ГИС "Суджа". Между тем предыдущий удар по российскому газопроводу под Суджей состоялся в августе 2024 года: спутники показали, что там произошло.