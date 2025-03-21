Новая провокация: Генштаб ВСУ назвал причины обстрела ВС РФ газопровода "Суджа" (видео)
Газоизмерительная станция "Суджа" стала объектом провокации для дискредитации Украины. По версии Генерального штаба ВСУ, войска РФ специально обстреляли ее из артиллерии.
Россия специально обвинила Украину в обстреле газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", чтобы дискредитировать ее в глазах международного сообщества. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские обвинения украинское командование считает абсолютно необоснованными. Станцию "Суджа" неоднократно обстреливали ВС РФ: летом 2024 года на нее скибывали управляемые авиабомбы, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.
Генштаб ВСУ заявил, что 21 марта россияне усилили спланированное деструктивное информационное влияние новой провокацией — обстреляли ГИС из артиллерии. Кроме этого, войска РФ использовали трубу газопровода для скрытого перемещения подразделений.
"Россияне продолжают производить многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество. Просим доверять только официальным источникам, проверять информацию и не подвергаться манипуляциям", — призвали в Генштабе.
Обстрел газопровода "Суджа": что известно?
Вечером 20 марта стало известно об атаке на важный объект газотранспортной системы РФ ГИС "Суджа". Газопровод расположен недалеко от границы с Сумской областью Украины и Курской областью РФ.
В результате удара произошел масштабный пожар в Курской области. Российская сторона утверждает, что ГИС "Суджа" пострадала в результате ударов ВСУ, но никаких доказательств не привела.
ГИС "Суджа" используется компанией "Газпром" для транспортировки газа из РФ в другие страны, включая Европу.
Фокус ранее детально разбирался в объемах и темпах поставок российского газа из Украины в Европу. Пик нагрузки наблюдался в феврале 2023 года.
Напомним, 16 марта стало известно о выходе ВСУ из населенного пункта Суджа Курской области. ВС РФ также вернули контроль над Гончаровкой, Заолешенкой и Рубанщиной западнее Суджи.