Генштаб сообщил о полном выводе ВСУ из Суджи: какая ситуация в Курской области (карта)

Российские войска вернули контроль над населенными пунктами Гончаровка, Заолешенка и Рубанщина, западнее районного центра и продолжают продвижение к северу вдоль трассы Сумы-Суджа.

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Генштаб ВСУ в очередной сводке оперативной сводке за 16 марта опубликовал карту боевый действий в Курской области РФ, которая свидетельствует о полном отходе украинских войск из населенного пункта Суджа. При этом сообщается, что за минувшие сутки на Курском направлении произошло 19 боестолкновений.

Карта боевых действий на Курском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы РФ на Курском фронте продолжают применять авиацию и наносить артиллерийские удары по позициям Сил обороны.

"За прошедшие сутки на Курщине произошло 19 боестолкновений, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемые бомбы и осуществил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять — из реактивных систем залпового огня", — говорится сообщении Генштаба.

Согласно картографическим данным мониторингового ресурса DeepState, с 15 по 16 марта зона контроля ВСУ в Курской области уменьшилась. Противник вернул контроль над населенными пунктами Гончаровка, Заолешенка и Рубанщина западнее Суджи. Также российские войска продолжают продвижение к северу вдоль трассы Н-07 Сумы-Суджа.

Карта контроля ВСУ территории в Курской области.14 марта Фото: deepstatemap.live Карта контроля ВСУ территории в Курской области.14 марта Фото: deepstatemap.live

Ситуация в Курской области

Между тем президент Украины Владимир Зеленский 15 марта опроверг информацию о возможном окружении украинских войск в Курской области. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи на территории РФ.

Глава государства также отметил, что благодаря действиям украинской армии значительное количество российских сил было оттянуто с других направлений.

"Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений. Наши войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине. Окружения наших войск нет", — написал Зеленский в соцсетях.

Напомним, аналитики проекта DeepState еще вчера, 15 марта, сообщили о полном контроле Вооруженных сил РФ территории районного центра Суджа. По их информации, плацдарм ВСУ на российской территории уменьшился до 140 кв. км.