ВС РФ контролируют Суджу на 100%: аналитики подтвердили отступление под Курском (карты)

Линия боев в Курской области откатилась на 4 км к юго-западу от Суджи, свидетельствуют данные аналитиков DeepState. На карте Генштаба — прогиб фронта на данном направлении.

Related video

Аналитики проекта DeepState показали изменения на карте боевых действий, согласно которым Вооруженные силы Российской Федерации взяли под полный контроль поселок Суджа Курской области. Аналогичная информация подтверждается инфографикой Генерального штаба. О ситуации под Курском аналитики рассказали в Telegram-канале.

Сообщение DeepState о ситуации на фронте появилось днем 15 марта. Аналитики обновили линию боев в Курской области. Указано, что ВС РФ вытеснили украинцев из Суджи и села Рубанщина. На карте можно увидеть, что плацдарм ВСУ на российской территории уменьшился до 140 кв. км. При этом украинские позиции отодвинулись на расстояние около 4 км по дороге, которая направляется от Суджи до границы Сумской области. Изменений на других участках Курского направления аналитики не показали.

Бои в Курской области — DeepState о ситуации в судже 15 марта Фото: DeepState

ВСУ отступили на еще одном участке фронта, указано в сообщении аналитиков. Согласно их данным, потеряно около 1-2 км на Лиманском направлении возле сел Нелиповка и Новолюбовка, написали они.

Бои в Курской области — ситуация в Судже

В отчетах Генштаба ВСУ, которые появились 15 марта, прямо не указано, что украинцам пришлось отступить из Суджи. Впрочем, на карте боевых действий, которую командование опубликовало в 8 ч., видим, как линия боев возле поселка прогнулась и проходит в нескольких километрах от западных окраин. В заметке Генштаба рассказывается, что за прошедшие сутки на Курском направлении состоялось 20 штурмов ВС РФ.

Бои в Курской области — Генштаб о ситуации в судже 15 марта Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, 14 марта Фокус собрал информацию о ситуации под Суджей. Согласно данным офицера ВСУ с позывным "Алекс", на сегодня не имеет особого значения, где именно проходит линия фронта на данном направлении, поскольку это — "условная вещь". По его словам, россияне имеют "тотальное преимущество", поскольку свободно применяют авиацию и бросают в атаки солдат КНДР. Военкор Юрий Бутусов заявил, что солдаты противника, зайдя в села, оставленные украинцами, занимаются мародерством и грабежом.

Как ранее объясняли аналитики DeepState и бойцы ВСУ, которые воюют в Курской области, враг приблизился к трассе, по которой Силы обороны получают боеприпасы и по которой вывозили раненых. Под ударами россиян оказались пограничные села Журавлевка и Новенькое. Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал о диверсионных группах ВС РФ, которые пересекают границу, но их вовремя выслеживают и обезвреживают.

Напоминаем, 15 марта аналитики Института изучения войны опровергли заявления Кремля и президента США Дональда Трампа об окружении ВСУ в Курской области.