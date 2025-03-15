ЗС РФ контролюють Суджу на 100%: аналітики підтвердили відступ під Курськом (карти)

Лінія боїв в Курській області відкотилась на 4 км на південний захід від Суджі, свідчать дані аналітиків DeepState. На карті Генштабу — прогинання фронту на даному напрямку.

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Аналітики проєкту DeepState показали зміни на карті бойових дій, відповідно до яких Збройні сили Російської Федерації взяли під повний контроль селище Суджа Курської області. Аналогічна інформація підтверджується інфографікою Генерального штабу. Про ситуацію під Курськом аналітики розповіли у Telegram-каналі.

Допис DeepState про ситуацію на фронті з'явився вдень 15 березня. Аналітики оновили лінію боїв в Курській області. Вказано, що ЗС РФ витіснили українців з Суджі і села Рубанщина. На карті можна побачити, що плацдарм ЗСУ на російській території зменшився до 140 кв. км. При цьому українські позиції відсунулись на відстань близько 4 км по дорозі, яка прямує від Суджі до кордону Сумської області. Змін на інших ділянках Курського напрямку аналітики не показали.

Бої в Курській області - DeepState про ситуацію в суджі 15 березня Фото: DeepState

ЗСУ відступили на ще одній ділянці фронту, вказано у повідомленні аналітиків. Згідно з їхніми даними, втрачено близько 1-2 км на Лиманському напрямку біля сіл Неліпівка та Новолюбівка, написали вони.

Бої в Курській області — ситуація в Суджі

У звітах Генштабу ЗСУ, які з'явились 15 березня, прямо не вказано, що українцям довелось відступити з Суджі. Втім на карті бойових дій, яку командування опублікувало о 8 год., бачимо, як лінія боїв біля селища прогнулась і проходить за кілька кілометрів від західних околиць. У дописі Генштабу розповідається, що протягом минулої доби на Курському напрямку відбулось 20 штурмів ЗС РФ.

Бої в Курській області - Генштаб про ситуацію в суджі 15 березня Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, 14 березня Фокус зібрав інформацію про ситуацію під Суджею. Згідно з даними офіцера ЗСУ з позивним "Алекс", на сьогодні не має особливого значення, де саме проходить лінія фронту на даному напрямку, оскільки це — "умовна річ". З його слів, росіяни мають "тотальну перевагу", оскільки вільно застосовують авіацію та кидають в атаки солдатів КНДР. Військкор Юрій Бутусов заявив, що солдати противника, зайшовши в села, залишені українцями, займаються мародерством та грабунком.

Як раніше пояснювали аналітики DeepState та бійці ЗСУ, які воюють в Курській області, ворог наблизився до траси, якою Сили оборони отримують боєприпаси і якою вивозили поранених. Під ударами росіян опинились прикордонні села Журавлівка та Новеньке. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про диверсійні групи ЗС РФ, які перетинають кордон, але їх вчасно вистежують та знешкоджують.

Нагадуємо, 15 березня аналітики Інституту вивчення війни спростували заяви Кремля та президента США Дональда Трампа про оточення ЗСУ в Курській області.