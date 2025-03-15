Немає доказів: в ISW спростовують оточення українських військ у Курській області

Інститут вивчення війни не виявив фактів підтвердження можливого оточення українських сил у Курській області. Президент Володимир Зеленський також наголошує, що операція на території Росії триває.

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Немає жодних геолокаційних доказів, які б вказували на те, що російські війська оточили значну кількість українських військ у Курській області або в інших місцях уздовж лінії фронту. Про це у своєму звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін заявив 13 березня, що російські війська "ізолювали" українські війська в Курській області. Глава Кремля заявив, що українські війська не зможуть покинути регіон, якщо російські війська зможуть провести "фізичну блокаду" найближчими днями.

14 березня на засіданні Ради безпеки Росії Путін заявив, що російські війська заблокували невказані українські війська в Курській області. Однак Генеральний штаб України повідомив, що російська влада фабрикує заяви про нібито "оточення" українських військ у Курській області, щоб вплинути на політичну та інформаційну обстановку. За інформацією Генштабу, українські війська перегрупувалися і відійшли на більш вигідні оборонні позиції в Курській області, і що українським військам не загрожує оточення.

Російські воєнкори не підтвердили повідомлення, що російські сили оточили або заблокували значну кількість українських військ у Курській області. Однак, як зазначають в ISW, вони можуть відкоригувати свої повідомлення, щоб звучати в унісон із заявами президента РФ Володимира Путіна, який ухопився за твердження президента США Дональда Трампа про ймовірне оточення українських сил у Курській області, щоб відвернути увагу від відхилення ним пропозиції про припинення вогню.

При цьому російські війська незначно просунулися в Курській області, де українські війська все ще зберігають обмежені позиції.

Заява Володимира Зеленського про ситуацію під Курськом

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що оточення військ немає, а операція ЗСУ в певних районах Курської області триває.

Водночас російська армія накопичує сили вздовж східного кордону, що свідчить про бажання завдати удару по Сумській області, ігноруючи дипломатію та спроби затягнути війну, наголосив глава держави.

Нагадаємо, 14 березня журналісти французького видання Le Monde писали, що ЗСУ залишають Курську область під тиском Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання. За його словами, операція допомогла відтягнути війська окупантів із Покровського, Харківського та Сумського напрямків.