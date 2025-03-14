"Мають скласти зброю": Путін відповів на заклик Трампа "пощадити" бійців ЗСУ на Курщині (відео)

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв своєю чергою погрожує, що українські військові, які відмовляться здатися, будуть "послідовно і безжально знищені".

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Під час наради постійних членів ради безпеки РФ російський президент Володимир Путін заявив, що українським військовим в Курській області буде гарантовано "життя і гідне поводження", якщо вони складуть зброю і здадуться в полон. Так президент країни-агресорки відреагував на звернення президента США Дональда Трампа з закликом зберегти життя українських військових на Курщині. Відео виступу Путіна опублікувало російське пропагандистське видання RT.

"Ми ознайомилися з сьогоднішнім зверненням президента США Трампа помилувати життя військовослужбовців української армії, частини якої заблоковані російськими військами в зоні вторгнення ЗСУ до Курської області. У зв'язку з цим звертаємо увагу, що українські "бойовики" здійснили в зоні вторгнення численні злочини проти цивільного населення", — сказав Путін.

Він заявив, що дії українських бійців російська генеральна прокуратура кваліфікує як "тероризм", але на прохання Дональда Трампа РФ керуватиметься "міркуваннями гуманітарного характеру".

"В разі складання зброї та здачі в полон їм буде гарантовано життя і гідне поводження згідно з нормами міжнародного права і законами РФ. Для ефективного виконання заклику президента США необхідний відповідний наказ військово-політичного керівництва України своїм військовим підрозділам скласти зброю і здатися в полон", — сказав російський диктатор.

Заступник голови Ради безпеки та колишній президент РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі прокоментував слова Путіна погрозою, що українських військових, які відмовляться здатися, знищать.

"Це дуже гуманний підхід нашої країни, але його зворотний бік для "українських нацистів" означає, що в разі відмови скласти зброю всі вони будуть послідовно і безжально знищені", — заявив Медведєв.

Він також сказав, що в українського командування є шанс врятувати своїх людей у "найближчі години".

Медведєв прокоментував заяву Путіна про бійців ЗСУ в Курській області Фото: Скриншот

В Генеральному штабі ЗСУ спростували повне оточення українських військ на Курщині та зазначили, що бойові дії в цій операційній зоні тривають.

Заклик Трампа помилувати бійців ЗСУ: деталі

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори з Путіним, які відбулися 13 березня, на наступний день у своїй соцмережі Truth Social. Він сказав, що обговорював з російським лідером ситуацію на полі бою та просив зберегти життя українських військових, які нібито "повністю оточені російськими військами та перебувають у дуже поганому і вразливому становищі" в Курській області.

Трамп заявив, що просив Путіна зберегти життя українських військових на Курщині Фото: Скриншот

Нагадаємо, 14 березня журналісти французького видання Le Monde писали, що ЗСУ залишають Курську область під тиском Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Курська операція виконала своє завдання. Він сказав, що ситуація на цьому напрямку складна, і подякував воїнам за операцію, яка допомогла відтягнути війська окупантів з Покровського, Харківського та Сумського напрямків в Україні.