"Я думаю, що анексія Гренландії відбудеться": Трамп на зустрічі з генсеком НАТО

13 березня Генсек НАТО Марк Рютте обговорить із Трампом важливість ролі США в альянсі. Але президент США вже зробив кілька спірних заяв.

Related video

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні відвідав Білий дім, щоб обговорити з Дональдом Трампом роль США як провідного члена трансатлантичного альянсу. На зустрічі Трамп уже заявив, що "анексія Гренландії відбудеться". Про це повідомляє АР.

Зустріч Марка Рютте і Дональда Трампа

Марк Рютте зараз перебуває у США, колишній прем'єр-міністр Нідерландів і генеральний секретар НАТО вилетів до Вашингтона для важливої зустрічі з Дональдом Трампом.

Під час свого візиту до Білого дому Марк Рютте повинен буде переконати президента Трампа, що інтереси США найкраще захищатимуться як основного члена Атлантичного альянсу.

За словами американського джерела, Сполучені Штати наполягатимуть на тому, щоб союзники по НАТО зосередилися на своєму обов'язку захищати себе, не покладаючись на підтримку США.

Але поки що зустріч проходить не надто добре. Дональд Трамп уже заявив, що "анексія Гренландії неминуча".

Зустріч Марка Рютте і Дональда Трампа Фото: Getty Images

Виступаючи в Овальному кабінеті під час зустрічі з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марком Рютте, Трамп заявив, що його адміністрація "веде переговори з Данією і Гренландією" з цього питання, наполягаючи на тому, що "нам доведеться укласти угоду", оскільки це необхідно для "міжнародної безпеки".

Трамп стверджує, що "Данія дуже далеко" від Гренландії, незважаючи на те, що є частиною цієї країни.

"Човен причалив там 200 років тому або близько того. Вони кажуть, що мають на нього права. Я не знаю, чи правда це. Я так не думаю, насправді", — сказав Трамп в Овальному кабінеті.

Він зазначив, що у США вже є військова присутність у Гренландії і "можливо, ви побачите, як туди вирушає все більше і більше солдатів".

Трамп також припустив, що вибори в Гренландії були дуже хорошими для США, і "людина, яка зробила все краще за всіх, є дуже хорошою людиною, наскільки ми можемо судити".

Рютте відмовився безпосередньо говорити про захоплення Гренландії США, але заявив, що "важливо, щоб ця частина світу залишалася безпечною" з огляду на те, що Китай використовує ці маршрути за Полярним колом.

Нагадаємо, президент США розглядає можливість серйозної зміни політики НАТО. Хоче надавати підтримку тим членам альянсу, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.