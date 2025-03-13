"Я думаю, что аннексия Гренландии произойдет": Трамп на встрече с генсеком НАТО

13 марта Генсек НАТО Марк Рютте обсудит с Трампом важность роли США в альянсе. Но президент США уже сделал пару спорных заявлений.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня посетил Белый дом, чтобы обсудить с Дональдом Трампом роль США в качестве ведущего члена трансатлантического альянса. На встрече Трамп уже заявил, что "аннексия Гренландии произойдет". Об этом сообщает АР.

Встреча Марка Рютте и Дональда Трампа

Марк Рютте сейчас находится в США, бывший премьер-министр Нидерландов и генеральный секретарь НАТО вылетел в Вашингтон для важной встречи с Дональдом Трампом.

Во время своего визита в Белый дом, Марк Рютте должен будет убедить президента Трампа, что интересы США лучше всего будут защищаться в качестве основного члена Атлантического альянса.

По словам американского источника, Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы союзники по НАТО сосредоточились на своей обязанности защищать себя, не полагаясь на поддержку США.

Но пока встреча проходит не слишком хорошо. Дональд Трамп уже заявил, что "аннексия Гренландии неизбежна".

Встреча Марка Рютте и Дональда Трампа Фото: Getty Images

Выступая в Овальном кабинете во время встречи с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Марком Рютте, Трамп заявил, что его администрация "ведет переговоры с Данией и Гренландией" по этому вопросу, настаивая на том, что "нам придется заключить сделку", поскольку это необходимо для "международной безопасности".

Трамп утверждает, что "Дания очень далеко" от Гренландии, несмотря на то, что является частью этой страны.

"Лодка причалила там 200 лет назад или около того. Они говорят, что имеют на нее права. Я не знаю, правда ли это. Я так не думаю, на самом деле", — сказал Трамп в Овальном кабинете.

Он отметил, что у США уже есть военное присутствие в Гренландии и "возможно, вы увидите, как туда отправляется все больше и больше солдат".

Трамп также предположил, что выборы в Гренландии были очень хорошими для США, и "человек, который сделал все лучше всех, является очень хорошим человеком, насколько мы можем судить".

Рютте отказался напрямую говорить о захвате Гренландии США, но заявил, что "важно, чтобы эта часть мира оставалась безопасной", учитывая, что Китай использует эти маршруты за Полярным кругом.

Напомним, президент США рассматривает возможность серьезного изменения политики НАТО. Хочет оказывать поддержку тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.