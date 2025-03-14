"Должны сложить оружие": Путин ответил на призыв Трампа "пощадить" бойцов ВСУ на Курщине (видео)

Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь угрожает, что украинские военные, которые откажутся сдаться, будут "последовательно и безжалостно уничтожены".

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Во время совещания постоянных членов совета безопасности РФ российский президент Владимир Путин заявил, что украинским военным в Курской области будет гарантирована "жизнь и достойное обращение", если они сложат оружие и сдадутся в плен. Так президент страны-агрессора отреагировал на обращение президента США Дональда Трампа с призывом сохранить жизнь украинских военных на Курщине. Видео выступления Путина опубликовало российское пропагандистское издание RT.

"Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США Трампа помиловать жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские "боевики" совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения", — сказал Путин.

Он заявил, что действия украинских бойцов российская генеральная прокуратура квалифицирует как "терроризм", но по просьбе Дональда Трампа РФ будет руководствоваться "соображениями гуманитарного характера".

"В случае сдачи оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение согласно нормам международного права и законам РФ. Для эффективного выполнения призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим военным подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", — сказал российский диктатор.

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал слова Путина угрозой, что украинских военных, которые откажутся сдаться, уничтожат.

"Это очень гуманный подход нашей страны, но его обратная сторона для "украинских нацистов" означает, что в случае отказа сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены", — заявил Медведев.

Он также сказал, что у украинского командования есть шанс спасти своих людей в "ближайшие часы".

Медведев прокомментировал заявление Путина о бойцах ВСУ в Курской области Фото: Скриншот

В Генеральном штабе ВСУ опровергли полное окружение украинских войск на Курщине и отметили, что боевые действия в этой операционной зоне продолжаются.

Призыв Трампа помиловать бойцов ВСУ: детали

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Путиным, которые состоялись 13 марта, на следующий день в своей соцсети Truth Social. Он сказал, что обсуждал с российским лидером ситуацию на поле боя и просил сохранить жизни украинских военных, которые якобы "полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении" в Курской области.

Трамп заявил, что просил Путина сохранить жизни украинских военных на Курщине Фото: Скриншот

Напомним, 14 марта журналисты французского издания Le Monde писали, что ВСУ покидают Курскую область под давлением Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Курская операция выполнила свою задачу. Он сказал, что ситуация на этом направлении сложная, и поблагодарил воинов за операцию, которая помогла оттянуть войска оккупантов с Покровского, Харьковского и Сумского направлений в Украине.