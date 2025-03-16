Генштаб повідомив про повне виведення ЗСУ із Суджі: яка ситуація в Курській області (карта)

Російські війська повернули контроль над населеними пунктами Гончарівка, Заолешенка та Рубанщина, на захід від районного центру, і продовжують просування на північ уздовж траси Суми-Суджа.

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Генштаб ЗСУ в черговому зведенні оперативного зведення за 16 березня опублікував карту бойових дій у Курській області РФ, яка свідчить про повний відхід українських військ із населеного пункту Суджа. Водночас повідомляють, що за минулу добу на Курському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень.

Карта бойових дій на Курському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили РФ на Курському фронті продовжують застосовувати авіацію і завдавати артилерійських ударів по позиціях Сил оборони.

"Минулої доби на Курщині відбулося 19 бойових зіткнень, ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 63 керовані бомби, та здійснив 243 артилерійські обстріли, зокрема п'ять — з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Згідно з картографічними даними моніторингового ресурсу DeepState, з 15 по 16 березня зона контролю ЗСУ в Курській області зменшилася. Противник повернув контроль над населеними пунктами Гончарівка, Заолешенка і Рубанщина на захід від Суджі. Також російські війська продовжують просування на північ уздовж траси Н-07 Суми-Суджа.

Карта контролю ЗСУ території в Курській області.14 березня Фото: deepstatemap.live Карта контролю ЗСУ території в Курській області.14 березня Фото: deepstatemap.live

Ситуація в Курській області

Тим часом президент України Володимир Зеленський 15 березня спростував інформацію про можливе оточення українських військ у Курській області. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують виконувати поставлені завдання на території РФ.

Глава держави також зазначив, що завдяки діям української армії значну кількість російських сил було відтягнуто з інших напрямків.

"Завдяки українським силам на Курщині було відтягнуто значну кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає", — написав Зеленський у соцмережах.

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState ще вчора, 15 березня, повідомили про повний контроль Збройних сил РФ території районного центру Суджа. За їхньою інформацією, плацдарм ЗСУ на російській території зменшився до 140 кв. км.