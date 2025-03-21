Підірвали 30 метрів труби: росЗМІ озвучили перші версії вибухів на газогоні в Суджі

На думку росЗМІ, на газогоні під Суджею палають залишки газу, які збереглись після зупинки транзиту в Європу. При цьому росіяни запевняють, що все швидко відремонтують.

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Газовимірювальна станція "Суджа", яка перебуває на території Курської області, підконтрольній Україні, злетіла у повітря начебто через навмисний підрив динамітом. Внаслідок підриву пошкоджено 30 метрів труби. При цьому не постраждав газ, який Росія транспортує у Європу, оскільки його там немає з грудня 2024 року. Про можливі версії інцидентів, які стались в ніч на 22 березня, розповіло росЗМІ Mash у Telegram-каналі.

Згідно з версією, озвученою росіянами, пошкоджено дві з чотирьох труб, які проходять через ГВС "Суджа". Спершу увечері 21 березня підірвалась гілка "Уренгой-Помари-Ужгород", пізніше, вже 22 березня — гілка "Прогрес". У повідомленні росЗМІ вказано, що вціліли дві труби, які прямують в Київ: інформація потребує уточнення. На думку авторів допису, пошкодження "швидко відремонтують".

Крім того, медіа Mash пояснило, що у газогоні не було газу, який РФ продає деяким країнам Європи. Транспортування блакитного палива припинилось станом на 1 січня 2025 року. Палаючий факел, який бачили в Курську та Бєлгороді, — це, ймовірно, залишки газу, який зберігся на момент закриття засувок, написали журналісти.

Також автори російського каналу визнали, що місцевість перебуває під контролем ЗСУ. OSINT-аналітики назвали можливі координати факела, який запалав на ГВС "Суджа" — 51.178389, 35.139639. До припинення транзиту трубами, діаметром 1,4 м, у Європу йшло 37-42 млн куб. м газу на добу, написали на порталі "Європейська правда".

Вибух на ГВС "Суджа" - координати удару 21-22 березня Фото: DeepState

Вибух на ГВС "Суджа" — деталі

Зазначимо, пізно увечері 21 березня та вночі 22 березня жителі Курської області РФ повідомили про вибух в районі газовимірювальної станції "Суджа", розташованої за пів кілометра до українського кордону. Кадри з місця подій показали заграву, яку бачили за 100 км у Курську та Бєлгороді. У перші хвилини інциденту росіяни не коментували ситуацію. Згодом Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву, у якій говорилось про атаку ЗС РФ по російському газогону. Українське командування зауважило, що удар могли завдати за допомогою артилерії. Також наголошується, що так зробили навмисно, щоб звинуватити Україну.

Близько 12 год. 21 березня з'явилась офіційна версія Кремля, яку озвучив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Посадовець заявив, що удар по ГВС "Суджа" — це "провокація Києва". Також Пєсков запевнив, що Володимир Путін підписав указ, який начебто забороняє удари по українській енергетиці, а ЗСУ начебто порушили "домовленості".

Нагадуємо, Фокус зібрав думки експертів щодо інцидентів на ГВС "Суджа". Тим часом попередній удар по російському газопроводу під Суджею відбувся у серпні 2024 року: супутники показали, що там сталось.