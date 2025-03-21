"Провокація Києва": у Росії відреагували на обстріл ГВС "Суджа" (відео)

У Генштабі ЗСУ розповіли, що ГВС атакували росіяни, аби звинуватити Україну. 21 березня ворог посилив спланований деструктивний інформаційний вплив новою провокацією, обстрілявши "Суджу" з артилерії.

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У Росії відреагували на обстріл газопроводу "Суджа", звинувативши в ньому Україну. Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков та зазначили в Міноборони РФ.

Прессекретар російського президента Володимира Путіна сказав, що Київ є "очевидним винуватцем вибуху на газовимірювальній станції у Суджі".

"Дії київського режиму добре всім відомі із численних повідомлень ЗМІ. Публікуються і кадри, що відповідають і так далі", — розповів Пєсков.

Раніше він зазначав, що завдавши удару по газорозподільній станції "Суджа", Київ порушує умови 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетики.

"Це показує, що українській владі не можна довіряти", — додав речник Кремля.

Зокрема, Пєсков зазначив, що домовленість про припинення атак поки що стосується лише енергооб'єктів.

У Міноборони РФ відреагували на обстріл газопроводу в Суджі 21 березня

"Вночі 21 березня 2025 року близько 00 години 20 хвилин київським режимом навмисно здійснено підрив розташованого за кількасот метрів від державного кордону з боку Курської області газовимірювальної станції "Суджа", — пишуть у російському Міноборони.

Вони додали, що це об'єкт енергетичної інфраструктури, через який раніше здійснювалося прокачування понад 40 млн кубометрів газу на добу європейським країнам-споживачам. А з 7 серпня 2024 року він перебував під контролем ЗСУ.

Міноборони РФ пише, що підрозділи ЗСУ протягом усього цього періоду часу використовували об'єкт як один із своїх "безпечних" логістичних пунктів. Проте наш Генштаб наголосив, що саме росіяни використовували трубу газопроводу для прихованого переміщення підрозділів.

Росіяни додали, що підрив є провокацією з метою дискредитації мирних ініціатив президента США Дональда Трампа.

Позиція Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ спростовують заяви ворога.

"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", — зазначили в Генштабі.

Обстріл газопроводу "Суджа": що відомо

В ніч на 21 березня стало відомо про атаку на важливий об'єкт газотранспортної системи РФ ГВС "Суджа". Газопровід розташований недалеко від кордону із Сумською областю України та Курською областю РФ.

Унаслідок удару сталася масштабна пожежа на обʼєкті, який використовується компанією "Газпром" для транспортування газу з РФ в інші країни, включно з Європою.

У Генштабі наголошували, що Росія сама неодноразово обстрілювала цю станцію – торік бомбардувала КАБами, а три дні тому знову завдала удару. Раніше окупанти використовували газогін для переміщення своїх військ.

Нагадаємо, росіяни розбомбили кладовище в Одесі в ніч на 21 березня.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо про вихід ЗСУ з населеного пункту Суджа Курської області.