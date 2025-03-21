Новый фронт — газовый: станет ли пожар на станции "Суджа" поводом для эскалации войны

Атака на газоизмерительную станцию "Суджа" стала еще одним звеном информационной войны. Пока Россия пытается обвинить Украину в обстреле газопровода, Фокус рассказывает кому на самом деле выгоден этот пожар, и как должен действовать официальный Киев в этой ситуации.

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В ночь на 21 марта 2025 года на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области России произошел масштабный пожар. Огонь был настолько интенсивным, что его было видно за десятки километров, в том числе из городов Курск и Белгород.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обстрел станции осуществили российские военные, что привело к возгоранию. Российские источники, однако, традиционно обвинили в атаке Украину.

Российские обвинения украинское командование считает абсолютно необоснованными. Станцию "Суджа" неоднократно обстреливали ВС РФ: летом 2024 года на нее сбрасывали управляемые авиабомбы, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.

Генштаб ВСУ заявил, что 21 марта россияне усилили спланированное деструктивное информационное воздействие новой провокацией — обстреляли ГИС из артиллерии. Кроме этого, войска РФ использовали трубу газопровода для скрытого перемещения подразделений.

Газоизмерительная станция"Суджа" является ключевым объектом для транзита российского газа в Европу через газопровод "Уренгой — Помары — Ужгород". В 2023 году через нее было прокачано около 14,65 миллиарда кубометров газа, что составляет примерно половину российского газового экспорта в Европу.

Спутниковые снимки NASA зафиксировали масштабные пожары на территории станции и прилегающих районах. Серьезные повреждения могут осложнить возобновление поставок российского газа, что рассматривалось в контексте мирных переговоров.

Горит "Суджа": кому это выгодно

Опрошенные Фокусом эксперты уверены, что обстрел газопровода "Суджа" — сознательная провокация россиян.

По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, цель этой провокации — обвинить Украину в срыве прекращения огня, которого Россия сама не придерживается.

"Это понимают все. Россия неоднократно прибегала к подобным провокациям — обстреливали сами себя, а потом обвиняли нас. Однако остается вопрос, как на эту ситуацию отреагируют наши партнеры, в частности Трамп. Ведь он скептически относится даже к данным собственной американской разведки — ЦРУ доложили ему, что в Курской области ВСУ не находятся в окружении, однако президент США усомнился в этом", — говорит Фокусу Гетьман.

По словам военного аналитика Олега Жданова, на данный момент оценить все последствия пожара на газоизмерительной станции "Суджа" невозможно, ведь ВСУ больше не контролирует этот объект. Судя по мощному огню, повреждена труба высокого давления, и сейчас горит газовый факел. Он будет гореть до тех пор, пока в трубопроводе будет оставаться газ. На таких магистралях есть отсечные заслонки, которые позволяют перекрыть поток и потушить огонь без значительных трудностей.

"Однако этот случай выглядит как сознательная провокация. Украина имела возможность уничтожить эту станцию еще до отхода из Курской области, но этого не сделала. И теперь, когда Киев уже не контролирует территорию, вдруг появляются обвинения, что именно Украина обстреляла объект", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперты называют причины, почему именно России выгодна данная ситуация с атакой на станцию "Суджа". Среди них:

Пропагандистская атака . Кремль может использовать этот случай, чтобы представить Украину как "террориста", который якобы лишает Европу газа.

. Кремль может использовать этот случай, чтобы представить Украину как "террориста", который якобы лишает Европу газа. Давление на ЕС . Москва традиционно шантажирует европейские страны возможными перебоями в поставках, а подобные инциденты лишь усиливают это влияние.

. Москва традиционно шантажирует европейские страны возможными перебоями в поставках, а подобные инциденты лишь усиливают это влияние. Повод для эскалации. Россия может использовать эту ситуацию как формальную причину для усиления атак на критическую инфраструктуру Украины.

"Основная проблема — теперь Киев должен убеждать европейских партнеров, что не причастен к этому событию. Это ставит Украину в уязвимое положение, когда нужно оправдываться. Основными получателями газа через "Суджу", если я не ошибаюсь, являются Словакия, Чехия и Австрия. И если Чехия более проукраинская, то Словакия и Австрия традиционно склоняются к российскому нарративу. Есть риск, что эти страны сделают заявления не в нашу пользу", — считает Жданов.

Обстрел газопровода "Суджа": как должна действовать Украина

По мнению Алексея Гетьмана, Украине придется активно работать с европейскими партнерами, чтобы нейтрализовать российскую дезинформацию. Россия продолжит использовать этот случай в своей пропаганде, создавая информационный шум и отвлекая внимание от собственных преступлений.

По словам Олега Жданова, спецслужбы ЕС, скорее всего, сделают собственный анализ ситуации, но политики могут действовать не только на основе фактов, но и под влиянием общественного мнения, которое формирует информационная война.

"Эта ситуация создает дополнительные риски для Украины в информационном пространстве. Хуже всего то, что Киев снова вынужден оправдываться, а как известно, тот, кто оправдывается, всегда выглядит слабее", — считает эксперт.

Политолог Игорь Рейтерович убежден, что Украине надо начинать играть на опережение. Пока российская пропаганда громко кричит об ударе по станции "Суджа", Киев должен рассказывать, также громко о ночном ударе по Одессе.

"В такой ситуации надо быстро реагировать, особенно на международном уровне, чтобы наши партнеры, в частности Трамп, не могли обвинить нас в таких действиях. Мы должны показать, что это Россия несет ответственность за обстрелы и атаки, в том числе и на Одессу. Наша дипломатия должна действовать быстро — МИД должен был бы уже обратиться к миру с официальными заявлениями. Нужно не давать россиянам инициативу, не позволять им манипулировать фактами. Надо действовать на опережение и подчеркивать, что это именно Россия осуществила эти атаки. Если россияне будут иметь возможность говорить первые, они обязательно воспользуются этой возможностью, потому что у них есть ресурсы для пропаганды", — говорит Фокусу Рейтерович.

По мнению политолога, необходимо менять подход к информационной борьбе. Украина имели успех в начале войны, когда перехватывала инициативу. Но со временем мы расслабились и допустили ошибки. Теперь важно работать эффективно, чтобы удерживать ситуацию под контролем.

"В частности, надо акцентировать на атаках на Одессу как на попытке России продемонстрировать свое пренебрежительное отношение к международным обязательствам и к американской политике, в частности — Трампа. Это демонстративный акт, который надо донести до американцев, чтобы они поняли, кто на самом деле нарушает договоренности.

В целом, это сложная и изнурительная работа, но в противном случае мы окажемся в еще худшей ситуации. Поэтому нужно действовать, защищать национальные интересы и не давать врагу возможности манипулировать ситуацией", — резюмирует политолог.

Напомним, вечером 20 марта российская армия массированно атаковала Одессу ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремела серия мощных взрывов, активно работала противовоздушная оборона, в нескольких районах введены аварийные отключения света из-за вражеской атаки.

Также, Фокус рассказывал о ночи ужаса в Кропивницком. В ночь на 20 марта Кропивницкий превратился в эпицентр самой массированной атаки за время полномасштабного вторжения.