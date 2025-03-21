ВС РФ массированно атаковали Одессу "Шахедами": в городе зафиксированы пожары, детали (видео)

Под атакой оказались объекты гражданской инфраструктуры. Враг изменил тактику атак по городам и пытается действовать большим количеством вооружения.

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Вечером 20 марта российская армия массированно атаковала Одессу ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". В городе прогремела серия мощных взрывов, активно работала противовоздушная оборона, в нескольких районах введены аварийные отключения света из-за вражеской атаки. Фокус собрал детали относительно массированного удара по городу.

Около 20:40 часов в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА, которые двигались с Черного моря. "Шахэды" группами заходили на город и окрестности, в ОГА предупредили о возможной массированной атаке врага.

Вскоре серия взрывов прогремела в городе. Некоторые районы остались без электроэнергии. Городской голова Геннадий Труханов сообщил в своем Telegram-канале, что под ударом оказались южные районы Одессы.

В сети распространили первые кадры последствий вражеской атаки по городу. На них видно, как над Одессой поднимается густой дым, на местах попаданий "Шахедов" загорелись пожары.

По предварительной информации, под атакой оказалась гражданская инфраструктура, в частности объекты бизнеса — местный ТЦ "Эпицентр".

О последствиях вражеского удара по городу сообщили также в ОГА. Там отметили, что в Одессе есть по меньшей мере трое пострадавших из-за массированного обстрела, среди которых есть несовершеннолетние. Также разрушениям подвергся жилой дом и местные магазины.

"В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары", — отметил председатель ОВА Олег Кипер.

Из-за массированного удара по городу ввели аварийные отключения электроэнергии. Они локальные и охватили пока Приморский, Пересыпский и Киевский районы Одессы.

Сейчас воздушная тревога в Одесской области продолжается. Также из-за угрозы ударных БпЛА она объявлена в большинстве областей Украины.

Скриншот | карта воздушных тревог

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что массированные атаки по украинским городам — новая тактика врага.

"РФ сейчас несколько изменила тактику атак украинских городов дронами — пытаются действовать большим количеством, чтобы попытаться перегрузить ПВО, мобильные группы, РЭБ", — отметил руководитель ЦПД.

Напомним, ночью на 20 марта ВС РФ массированно атаковали "Шахедами" город Кропивницкий. В городе прогремела серия взрывов, есть пострадавшие гражданские и поврежденные здания.

Также Фокус узнавал, что россияне таким образом пытаются расширить линию фронта.