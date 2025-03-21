Операция "Труба" под Суджей: военкор РФ оговорился, чем она закончилась для российских воинов

Российский военкор назвал операцию "успешной", но в то же время отметил, что длительное пребывание оккупантов в газовой трубе привело к закупорке почти 90% легких, и их жизнь под угрозой.

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Спецоперация "Труба", которую оккупанты затеяли в районе Суджи в Курской области, закончилась провалом. Кроме того, что Силы обороны нанесли удары по трубе, из-за чего погибло много оккупантов, уцелевшие получили тяжелые химические отравления, и сейчас их жизни пытаются спасти медики. Об этом сообщил российский военкор Юрий Котенок.

"После успешной операции "Поток" в Судже военные медики, имеющие опыт лечения химических отравлений, приняли бойцов в свои полевые госпитали. Длительное пребывание в газовой трубе привело к критическим последствиям: у пострадавших диагностирована закупорка почти 90% легких — состояние, даже страшнее пневмонии", — рассказал Котенок.

По его словам, медики "впервые в истории" столкнулись с таким тяжелым токсическим отравлением, где задействован не один химический элемент, а целый комплекс. Кроме химического поражения у бойцов обнаружены слепые осколочные ранения нижних конечностей.

Один из медиков проговорился, что российских воинов поздно привезли, что усложняет процесс лечения.

"Ежедневно ухудшалось дыхание, появлялись новые симптомы. Вещества, использованные для придания газу запаха и антикоррозийной стойкости труб, спровоцировали многокомпонентное отравление. Половина таблицы Менделеева — в организмах героев", — передает его слова военкор.

Он вновь подчеркнул, что в истории медицины еще не было столь тяжелого химического поражения, вызванного сложной смесью токсичных веществ, и столь большой группы пострадавших, подвергшихся воздействию одновременно.

Напомним, что ранее сообщалось, что благодаря "кадыровцам" украинская разведка дополнительно узнала о планах россиян зайти в тыл к ВСУ через газовую трубу.

8 марта стало известно, что российские диверсионные группы пытались обойти позиции Сил обороны по газопроводу, чтобы занять окрестности Суджи на Курщине. ВСУ нанесли по диверсантам ракетные и артиллерийские удары.