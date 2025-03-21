Операція "Труба" під Суджею: військкор РФ обмовився, чим вона закінчилася для російських вояків

Російський військкор назвав операцію "успішною", але водночас зауважив, що тривале перебування окупантів в газовій трубі призвело до закупорки майже 90% легень, і їхнє життя під загрозою.

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Спецоперація "Труба", яку окупанти затіяли в районі Суджі в Курській області, закінчилася провалом. Крім того, що Сили оборони завдали ударів по трубі, через що загинуло багато окупантів, вцілілі отримали важкі хімічні отруєння, і зараз їхнє життя намагаються врятувати медики. Про це повідомив російський військкор Юрій Котенок.

"Після успішної операції "Поток" у Суджі військові медики, які мають досвід лікування хімічних отруєнь, прийняли бійців у свої польові госпіталі. Тривале перебування в газовій трубі призвело до критичних наслідків: у постраждалих діагностовано закупорку майже 90% легень — стан, навіть страшніший за пневмонію", — розповів Котенок.

За його словами, медики "вперше в історії" зіткнулися з таким важким токсичним отруєнням, де задіяно не один хімічний елемент, а цілий комплекс. Окрім хімічного ураження у бійців виявлено сліпі осколкові поранення нижніх кінцівок.

Один з медиків проговорився, що російських вояків пізно привезли, що ускладнює процес лікування.

"Щодня погіршувалося дихання, з'являлися нові симптоми. Речовини, використані для надання газу запаху та антикорозійної стійкості труб, спровокували багатокомпонентне отруєння. Половина таблиці Менделєєва – в організмах героїв", — передає його слова військкор..

Він знову наголосив, що в історії медицини ще не було настільки важкого хімічного ураження, викликаного складною сумішшю токсичних речовин, і настільки великої групи постраждалих, які зазнали впливу одночасно.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що завдяки "кадирівцям" українська розвідка додатково дізналася про плани росіян зайти в тил до ЗСУ через газову трубу.

8 березня стало відомо, що російські диверсійні групи намагалися обійти позиції Сил оборони газопроводом, щоб зайняти околиці Суджі на Курщині. ЗСУ завдали по диверсантах ракетних й артилерійських ударів.