Операція "Труба": як росіяни змогли прорватися під Суджею через газову мережу

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Хочу обговорити похід противника газовою трубою. "Військова" частина події мене не цікавить. Цікавлять більше технічні нюанси для аналізу прецеденту.

Що ми маємо як вихідні дані, які підтверджені: якісь люди, без засобів захисту дихання, змогли пройти колишньою газовою трубою 12 кілометрів і вибратися на поверхню.

Труба була наповнена газом. "Тиск" із боку противника можна було відключити, а ось із нашого боку, найімовірніше, високого тиску не було, інакше операція б не вийшла. Але подача газу була. Під подачею я маю на увазі вихід газу з нашого боку в якомусь обсязі.

Ми всі знаємо закони фізики — викачати газ із відрізка труби і закачати назад повітря, як це зробили росіяни, неможливо без отвору в кінці труби.

Очевидно, у трубу зайшла перша технічна група. Їхнім завданням було зробити отвір у трубі та прокопати тунель на поверхню, адже труба лежить під землею.

Група дійшла до потрібної точки і встановила заглушки у вигляді круглих надувних куль всередині труби. Я їх помітив на матеріалах противника. Трубу з боку України було заглушено.

Далі для мене випливає запитання, на яке я не знаю відповіді: як у трубі, яка заповнена метаном, було вирізано отвір? Явно різали газовим пальником, бо там труба товщиною у два пальці.

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Після цього група повернулася і 2 тижні росіяни качали вакуумом газ із труби. Потім тиском продували трубу повітрям, щоб прибрати газ.

Далі йде цілковитий розкид інформації від самого противника. Вони називають цифри військових, які пройшли через трубу, від 100 до 800 осіб. З огляду на їхню інформацію, загону в трубі довелося чекати кілька діб, щоб вийти на поверхню в потрібний час.

Труба була заповнена залишками газу, тому багато солдатів дістали отруєння і прийшли до тями вже в лікарні, багато хто провів увесь час на знеболювальних, імовірно, хтось загинув, але цього нам не розкажуть. Як пишуть самі учасники, у багатьох були панічні напади в закритому просторі.

Далі йде розкид інформації. Противник запевняє, що після групи 100 осіб трубою пройшли ще 700. Ми пишемо, що внаслідок артобстрілу вхід у трубу був завалений. З огляду на відео вузького виходу, будь-який снаряд його б точно завалив.

Упевнений, що перша технічна група зробила не один вихід, а кілька. Але коли операцію було розкрито, то це вже було марно, всю лінію газопроводу перевіряли з повітря.

Чи знали ми про цю операцію? За зовнішніми ознаками підготовки — навряд чи. Тільки у випадку витоку інформації з того боку. А він цілком міг мати місце. Розвідка в нас працює добре.

Якщо навіть не знали, то вся територія контролюється з повітря і поява навіть групи людей дуже швидко була помічена нами з дронів.

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